Facua considera "ilegal" el proceso de corte de Eléctrica de Cádiz

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha calificado de "ilegal" el comportamiento de la empresa Eléctrica de Cádiz por continuar "cortando el suministro a los usuarios que le adeudan algún recibo sin, previamente y de manera fehaciente, remitirles un aviso de corte", a pesar de la denuncia que ya ha formulado este colectivo.

Desde Facua señalaron que este procedimiento priva a los clientes de disponer de "una última oportunidad de ponerse al día en el pago, evitando con ello tanto el corte como tener que abonar, para recuperar el suministro, además de la deuda, el importe correspondiente a la reposición del servicio".

Por ello, la asociación ha considerado "ilegal" este comportamiento de la empresa y recordó que, por ello, ha formulado contra la misma una denuncia ante la Consejería de Salud, Administración que "ha propuesto la apertura de un expediente sancionador a la empresa por este asunto".

Según este colectivo de consumidores, la obligatoriedad o no de avisar fehacientemente del corte antes de efectuarlo debe quedar reflejada en el contrato suscrito entre el usuario y la Comercializadora Eléctrica de Cádiz , lo que, en este caso, "no se produce", dado que "la mayoría de sus clientes no han contratado con la misma, sino que han sido traspasados desde la anterior empresa -Suministradora Eléctrica de Cádiz-". Por ello, Facua Cádiz sostiene que es "ilegal" que pueda cortarse el suministro sin avisar antes fehacientemente.

La entidad recordó que en 2009, en virtud de una imposición del proceso de liberalización del sector eléctrico, Suministradora Eléctrica de Cádiz, que se encargaba tanto de distribuir como de comercializar la electricidad, tuvo que separar ambas actividades. A tal efecto, la empresa optó por crear, en el seno del mismo grupo, dos empresas: una dedicada a la distribución (Distribuidora Eléctrica de Cádiz) y otra a la comercialización (Comercializadora Eléctrica de Cádiz), traspasando a ésta última a los clientes de la anterior empresa.

La asociación recomendó a los usuarios que padezcan esta actuación que "reclamen ante la empresa, exigiendo la devolución del importe que abonen por la reposición del servicio, así como que se les indemnice por los posibles daños".

Facua volvió a lamentar "el comportamiento de una empresa cuyo capital, mayoritariamente, se encuentra en manos del Ayuntamiento", por lo que considera que "debiera dar ejemplo de respeto a los derechos de los usuarios".

Asimismo, acusó a la empresa de mantener un comportamiento "totalmente carente de sensibilidad", dado que conoce que "en la inmensa mayoría de los casos" el retraso del pago se debe a la situación económica que padecen los usuarios, además de la subida del precio de este suministro.