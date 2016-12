Facai pide explicaciones a Eléctrica por la luz de Navidad

Ya está toda la iluminación extraordinaria de Navidad encendida. Ya están las fiestas a pleno rendimiento en la ciudad. Pero lejos de que la polémica suscitada en su momento con los comerciantes tras la decisión del equipo de gobierno de recortar los puntos de luz a una serie de plazas del casco histórico y de extramuros esté resuelta, la Federación Local de Asociaciones de Comerciantes, Autónomos e Industriales de Cádiz (Facai) ha vuelto a la carga con este asunto. El colectivo ha remitido un escrito a los miembros del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz solicitando información sobre las decisiones tomadas a este respecto.

En concreto, Facai pregunta que "a petición de quién o de qué organización" parte esa iniciativa, que ha llevado luz de Navidad a calles del casco histórico (Ancha, San Francisco, Columela, Nueva, Compañía, Novena, José del Toro y Pelota). Y junto a esto, pregunta también "quién o quiénes han elegido las calles donde se han instalado estos motivos navideños", lamentando que la empresa municipal "solo ha tenido en cuenta una parte de la ciudad, despreciando a Puertas de Tierra".

Por último, la federación de comerciantes pregunta si esta aportación extraordinaria que Eléctrica de Cádiz ha hecho al alumbrado de Navidad "es para este año o también para los venideros".

"No estamos de acuerdo en que se pongan luces en esas calles y no en otras. Vemos la medida como una discriminación clara. En Puertas de Tierra no hay ni una sola luz, y los de esa zona de la ciudad son tan abonados de Eléctrica de Cádiz como otros", valoraba ayer el presidente de Facai, Salvador Muñoz, que mostró su descontento con la medida puesta en marcha por el Ayuntamiento a través de esta empresa municipal. "Creemos que es una decisión errónea, ya que los comerciantes y vecinos de las calles y barrios donde no se han colocado estos motivos navideños nos preguntamos si Eléctrica de Cádiz tiene algo en contra de esas zonas de la ciudad", insistía Muñoz, que reclama que el Ayuntamiento cuente con este sector a la hora de tomar decisiones como la de recortar o redistribuir la iluminación navideña.