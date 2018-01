Exposiciones temporales para revitalizar el centro del Doce

El Centro de Interpretación del Doce ya tiene nuevo dueño de forma oficial tras la firma de la empresa concesionaria. ARQ, especializada en patrimonio, se encargará de explotar el edificio anexo al Oratorio San Felipe Neri y tendrá la misión de poner en valor el legado del Doce. La firma se produjo días atrás y la compañía ya estudia cómo dinamizar y darle valor a este enclave que hasta ahora se encargaba la Junta de Andalucía de abrir al público.

"Recientemente nos han dado las llaves y estamos viendo las tres plantas (planta baja incluída) que tiene el edificio y viendo la programación que podemos hacer en el centro", comenta Luis Cobos, arqueólogo de profesión, que en estos días ultima junto a su socia el contenido que tendrá este espacio. Como novedad, destaca como el plan más ambicioso de ARQ el de abrir la segunda planta del edificio, que hasta ahora no estaba abierta al público y sin uso.

"Para este lugar, estamos pensando en exposiciones temporales sobre fotografía y pintura. También la usaremos para talleres", cuenta Cobos. Los talleres y exposiciones, por supuesto, estarán relacionados con el Doce y con temáticas relacionadas con la música, el arte, la literatura y demás especialidades artísticas. Otro de los cambios, ya adelantados por este periódico, es que ahora habrá visitas guiadas en español e inglés. Una opción que permitirá atraer a más turistas.

Para Cobos, el éxito pasa por la unión y el entendimiento entre administraciones y abrir conversaciones con entidades que gestionen otros centros de interpretación. Además, priorizarán la comunicación, con acciones en redes sociales que darán a conocer por todos los canales posibles las actividades que se lleven a cabo en las instalaciones.

En cuanto al precio de las entradas, habrá tarifa reducida y acceso gratuito para ciertos colectivos y perfiles. Asimismo, está previsto que los horarios sean de mañana y tarde, quedando aún por determinar si al mediodía se cerrará el centro o no.

"Somos una empresa que se dedica al patrimonio cultural y al turismo. La empresa lleva más de 10 años trabajando en Cádiz y en la provincia en visitas guiadas y, sobre todo, en divulgación del patrimonio. Queremos acercar a la ciudadanía este patrimonio", asegura Luis Cobos.

Hay algo que no pasa desapercibido para ARQ y es la consideración de "destino turístico emergente" que TripAdvisor ha otorgado a Cádiz este año. "El centro del Doce creemos que es una oportunidad. El momento álgido del turismo en Cádiz y provincia en temas patrimoniales hay que aprovecharlo. Hay que tener en cuenta que en un espacio pequeño de Cádiz se reúnen muchos atractivos (museo, Oratorio, etc). Cádiz ofrece posibilidades", interpreta.

En lo que respecta a la posibilidad de conectar este centro con el Oratorio, aún no hay noticias. Desde la empresa reconocen los contactos con el Obispado, pero aseveran que aún no hay nada y prefieren evitar hablar sobre el asunto. "Con todas las instituciones estamos hablando, no sólo con el Obispado", subraya. Una intentona, la de enlazar la visita turística de este centro con el Oratorio, en la que la Junta ya fracasó y que ahora ARQ aspira a conseguir.