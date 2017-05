Expertos evalúan en la UCA los recursos pesqueros

La Universidad de Cádiz acogió desde el 4 de mayo y hasta ayer la reunión del grupo de trabajo del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), un encuentro de expertos que ha evaluado los principales stocks demersales -peces que viven cerca del fondo del mar- del golfo de Vizcaya y aguas ibéricas atlánticas (Working Group for the Bay of Biscay and the Iberian Waters Ecoregion, WGBIE). El Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha organizado esta reunión, auspiciada desde el Campus de Excelencia Internacional del Mar y la Universidad de Cádiz. El objetivo ha sido la evaluación del estado actual de las reservas de peces que viven cerca del fondo de dichas aguas entre los que se incluyen la merluza (Merluccius merluccius), rape (Lophius piscatorius y L. budegasa), gallo (Lepidorhombus whiffiagonis y L. boscii) y cigala (Nephrops norvegicus), entre otros.

La evaluación servirá de base para el asesoramiento científico sobre el que anualmente se apoya la asignación de las cuotas de pesca de estas especies para los países interesados, entre ellos, España.