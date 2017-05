Expedientan a dos bares del Paseo por incumplir la Ley Antitabaco

Uno de los objetivos de la asociación Nofumadores.org es conseguir que se cumpla la Ley Antitabaco, por la cual no se puede fumar en los espacios públicos cerrados, para defender los derechos de las personas que no consumen tabaco y protegerles para que no se conviertan en fumadores pasivos. Dos denuncias realizadas por este colectivo el pasado mes de febrero han conseguido que la Unidad de Salud Pública del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda haya propuesto la apertura de sendos expedientes sancionadores contra dos establecimientos hosteleros situados en el Paseo Marítimo. Estos dos negocios son Massé Drinks & Pool y Mercado Provenzal. Según indican desde Nofumadores.org, el motivo de que se hayan atendido estas instancias es que "incumplían las directivas al tener instaladas terrazas cerradas en las que permitían fumar".

El principal problema para controlar el cumplimiento de la Ley Antitabaco, tal y como apuntan desde Nofumadores.org, está en las terrazas cerradas en el exterior, cuyo control es más complicado al ser móviles. Desde este colectivo recuerdan que la normativa señala que "todas aquellas terrazas con más de dos paramentos y un techo se consideran automáticamente un espacio cerrado y, por tanto, no está permitido fumar".

Por este motivo, apuntan que estos locales "habían instalado unas terrazas que salían directamente de la puerta principal del local, cerradas por más de dos lados". Esto hace que, según Nofumadores.org, estas terrazas fueran "una zona de fumadores ilegal en la que, además de la existencia de ceniceros, carecía del preceptivo cartel de prohibido fumar".

Nofumadores.org denuncia la situación que se produce en determinados establecimientos hosteleros con terrazas cerradas en los que "ponen los ceniceros en el momento en el que se lo piden los clientes" a pesar de no poder hacerlo, por lo que "no se le avisa al cliente de que no puede fumar y se le permite fumar dentro de la terraza".

Un tipo de caso que está persiguiendo Nofumadores.org es el de los establecimientos que tienen su terraza integrada en el local, sobre todo en aquellos que hacen esquina, lo que permite abrir dos ventanales para intentar salvar la ley. Para esta asociación, esta situación supone "un fraude de ley", ya que "la ley habla de terrazas al aire libre, no de locales que pasen por aire libre".

De hecho, indican la situación de un establecimiento hostelero del Paseo Marítimo al que hace unos meses se le abrió un expediente sancionador grave y otro leve tras sendas inspecciones. Sin embargo, en la última efectuada a instancias de Nofumadores.org no se detectó ninguna irregularidad. Un caso que desde esta entidad no comprenden que se siga permitiendo por "la competencia desleal" que supone.

188 expedientes en la Bahía y la Janda

La Unidad de Salud Pública del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda realizó en 2016 un total de 6.070 inspecciones a establecimientos de todo tipo para comprobar si cumplían con la Ley Antitabaco. Gracias a este trabajo se detectaron 188 locales que incumplían la normativa vigente, por lo que se procedió a la apertura de un expediente sancionador.

El director de la Unidad de Salud Pública de este distrito, Jesús Ruiz Cayuso, resaltó que "en el 3% de las visitas" se detectaron irregularidades. El responsable sanitario explica que una vez que los inspectores detectan que los negocios no siguen lo que marca la normativa "se levanta el acta de inspección con los hechos que se incumplen y se abre un expediente sancionador, que como cualquier expediente administrativo tiene una fase de instrucción, un procedimiento de alegaciones y una resolución final". Para ello, señala que la ley "marca un límite de seis meses" para la finalización del proceso, aunque "en cuatro o cinco meses ya está la resolución final". El expediente, tal y como precisa Ruiz Cayuso, acaba con una propuesta de sanción que se envía a los ayuntamientos, que son los encargados de ejecutarlas.

Lo normal, según indica el responsable de Salud Pública, es que estos procesos acaben con una sanción de 601 euros para los casos considerados como graves, aunque "si hay reiteración ya va subiendo a 1.200 euros". De hecho, apunta Ruiz Cayuso que "en la mayoría de los casos hay sanción".

Otro aspecto relevante de la labor inspectora es, tal y como indica Ruiz Cayuso, que "tenemos la instrucción de la Consejería de Salud de que en cualquier inspección de lo que sea miremos el cumplimiento de la Ley Antitabaco".