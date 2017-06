El Estadio Carranza, una realidad

2 de junio de 1952. Tras la reunión de la Comisión Municipal Permanente de ayer, el señor Domínguez Valero dijo que, gracias a los esfuerzos del alcalde, don José León de Carranza, puede decirse que la construcción del estadio de Cádiz se hará pronto realidad, lo que completará la urbanización de aquellos espléndidos terrenos de la ciudad, hoy casi desahabitados.

l Carreras de motos en el Corpus. Al volver Cádiz a sus tradiciones con motivo de las fiestas del Corpus, no podían faltar a las mismas, como el espectáculo deportivo que hoy atrae tanto a las masas, las carreras de motos, las cuales tendrán como magnífico escenario el circuito de Bahía Blanca. Vendrán pilotos de Madrid, Gibraltar, Málaga y Sevilla.

El Corpus

1 de junio de 1902. La procesión con la Custodia y la Virgen del Rosario se celebró, como estaba previsto, por el interior de la basílica. No obstante la amenaza de la lluvia, medio Cádiz se echó a la calle a celebrar el Corpus, nuestra fiesta clásica y tradicional, que no ha de desaparecer aunque parecen pretenderlo algunos de los llamados a mantenerla. Desde mediodía hubo extraordinaria animación en la carrera y por la noche fue mayor que nunca, pese a que la compañía del gas no pudo reparar los daños en la iluminación, que no lució, por lo que todo estaba a oscuras, incluso las calles que respetó el vendaval; pero la concurrencia no se arredró por ello, iluminándose con cerillas en los sitios de mayor oscuridad. Hasta después de media noche permaneció el público en la velada, disfrutando al menos de buena temperatura.