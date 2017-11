"Espero encontrar en la bolsa de vocales a gente honesta y capaz"

A sus 40 años, a Jesús Monje le llega un nombramiento que suele recaer en personas de más edad. Eso le causa "mucho respeto" pero a la vez le ofrece la oportunidad de enfrentarse a un reto, y no defraudar así la confianza que en él ha puesto la comisión de la Junta del COAC que lo ha elegido entre 21 aspirantes para presidir el jurado de la categoría de adultos en el Concurso Oficial de Agrupaciones 2018. "Estoy muy contento porque va a ser algo bonito", señalaba ayer, un día después de ser designado y todavía contestando a las felicitaciones.

Toca ponerse al día. "Aún no me he sentado con el Patronato para informarme. Tengo que mirar el reglamento nuevo, pero queda tiempo y estaremos preparados", admitía. Será el presidente de un jurado elegido de forma experimental. Tendrá que escoger los diez vocales entre un buen número de personas que se han registrado en una bolsa de aspirantes. "Espero encontrar a gente capacitada y honesta. Aún desconozco quiénes son los aspirantes. Me sentaré tranquilo a pensar en cómo elegirlos", indicó. Monje sabía que tenía que elegir entre una lista, pero aclara que no quiso decir a gente de su confianza "que se inscribiera para luego yo escogerles, porque pienso que todo el mundo merece la misma oportunidad y no quería entrar en esas estrategias".

En Carnaval me gustan las cosas bien hechas, independientemente del estilo que tengan"

Como seguidor "nato" del Concurso, en el que ha participado como autor de grupos de la cantera y de adultos, se considera "una persona muy abierta tanto a lo clásico como a lo más moderno". Le gustan "las cosas bien hechas, independientemente del estilo. No tengo gustos cerrados". Tras completar su cometido es consciente de que no lloverá a gusto de todos. "Pero me ayudarán mi trabajo y mi honestidad. Y por supuesto, quiero las mismas cualidades en las personas que me acompañen como vocales", apuntó.

Monje quiere devolver de alguna forma al Carnaval lo que tanto le debe. "Me dio la oportunidad de empezar a componer y a crecer en la música", recalcó. Este mismo año ha compuesto el musical Mowgli, el cachorro humano. Además es mánager, junto a Pepe Sierra, y productor del disco que va a sacar la cantante isleña Ángela Dionisio, ganadora de Se llama copla junior. También produce al dúo Sinelando y dirige la escuela de música Acisum del colegio San José (Esclavas) en la capital gaditana.

Jesús Monje debutará como presidente del jurado mañana domingo en el Palacio de Congresos, asistiendo al sorteo del orden de actuación de la fase clasificatoria de adultos del COAC. Esa en la que su jurado tendrá que realizar una criba, también de modo experimental, sin puntuaciones numéricas y diferenciando las agrupaciones entre aptas y no aptas.