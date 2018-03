El Equipo de Gobierno lamenta que el PP se dedique a “mentir” para “intentar enturbiar el éxito de la municipalización”

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz lamenta que el grupo municipal popular se dedique a “mentir” con el objetivo de “intentar enturbiar el éxito de la municipalización”. No obstante, en esta ocasión, “sus mentiras sobre el inicio de la pretemporada de playas caen por su propio peso”, aseguran. Y a ello suman desde el Gobierno local el “ridículo” que han hecho los populares “tras afirmar hace un mes que los servicios de playas no estarían en Semana Santa”. “Ahora, para intentar tapar ese ridículo, se lanzan a decir mentiras y a tergiversar la realidad para no reconocer que hemos cumplido con los vecinos y vecinas y hemos hecho los deberes hechos en la fecha prometida”.

En concreto, critican que el portavoz del grupo municipal popular tenga la “desfachatez” de decir que no se está cumpliendo el pliego de condiciones para la adquisición del material y de los vehículos necesarios como las embarcaciones y ambulancias, ante lo que le recuerdan al señor Romaní que el Consejo de Administración de la Sociedad Cádiz 2000 fue “bloqueado por el PP al iniciar la acción social de responsabilidad, que conllevó la destitución del presidente de la sociedad, y es por ello que hasta el pasado 20 de marzo, hace sólo seis días, no se ha podido aprobar el pliego de condiciones de las embarcaciones y de las ambulancias medicalizadas”. Y ello, resaltan, “con el voto en contra del PP”. Es por esto que desde el Equipo de Gobierno aseguran que las embarcaciones nuevas estarán para la temporada alta de playas, “y si no se ha podido sacar antes el pliego es porque el Partido Popular bloqueó el Consejo de Administración”. “Si las embarcaciones nuevas hubiesen estado ya ayer, significaría que nos habríamos saltado todos los plazos legales, que al parecer eso es algo que a los populares no les importa demasiado”. Además, a colación de este asunto, apuntan que las embarcaciones que salieron del último pliego de licitación del PP eran “irregulares”, según denunció Comandancia Marítima, y tuvieron que reemplazarse por ello.

Asimismo, aseguran que los mástiles de las banderas ya están todos colocados y que las escaleras para las torretas van a ser modificadas tras consensuarlo con los trabajadores, puesto que las de madera son muy pesadas y de difícil traslado, por lo que se sustituirán por unas de aluminio para facilitar al personal las labores de desmontaje. Y además, resaltan también que “por primera vez” el personal de los servicios de playa va a contar con prendas apropiadas, ya que las trabajadoras de los módulos dispondrán de polares y los trabajadores de las torretas y socorrismo, con sudaderas, pantalones deportivos y trajes de agua, así como material nuevo para el desarrollo de sus funciones, como prismáticos, tubos de rescate floppy y utensilios diversos. “Y todo ello consensuado con los trabajadores”, remarcan desde el Equipo de Gobierno, que agradece “encarecidamente” a los trabajadores y trabajadoras de los servicios de playas que, después de cuatro temporales seguidos, “los servicios de playas hayan estado operativos con el inicio de la pretemporada. Han hecho un gran esfuerzo y es de agradecer”.

Algunos de esos trabajadores de la playa de La Caleta expresaron ayer sus quejas por el “interrogatorio” al que les sometió en la mañana un miembro del Consejo de Administración de Cádiz 2000 e integrante de la lista del Partido Popular de Cádiz, “poniendo en duda en todo momento el trabajo y las labores realizadas”, según han transmitido al personal responsable. Ante todo esto, desde el Gobierno local se pide al grupo municipal popular que “en vez de gastar esfuerzos en mentir y tergiversar la realidad, hagan su tarea y demuestren realmente que se preocupan por el estado de las playas y de la ciudad arreglando el puente canal y el recinto amurallado”.

“Ellos sí que al privatizar pusieron en riesgo a la ciudadanía con unas lanchas en mal estado en 2014, y encima se gastaron un dineral de toda la ciudadanía para un servicio deficiente”.

El Equipo de Gobierno mantiene que la municipalización “ha demostrado que es mejor que la privatización a mano de sus amiguetes. Porque a pesar de los temporales, los servicios de playas han estado en perfecto estado para la Semana Santa. Gracias a la gran labor de las trabajadoras y trabajadores, la ciudadanía puede disfrutar de la playa mientras que el PP se cruza de brazos, suelta mentiras y no insta a la Demarcación de Costas y al Gobierno de su partido a que perfile la playa de arena o arregle el puente canal”.

“Una vez más no se han cumplido las plagas apocalípticas del PP, que pierde credibilidad a borbotones y ya no le quedan excusas para justificar que pusiera en manos de sus amiguetes unos servicios que costaban más caro y encima eran peores”. “La municipalización consigue que los servicios sean más humanos y sostenibles. Encima, se ajustan a los tiempos de la ciudad. Con el modelo privatizado del PP los servicios de playas no habrían estado listo tras los temporales en Semana Santa”, sostienen.