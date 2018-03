Entrenamiento de España en el Metropolitano

27 de marzo de 1951. Entrenamiento de los jugadores de la selección española. En el estadio Metropolitano de Madrid se jugó el partido de entrenamiento entre dos equipos de jóvenes jugadores, entre los que figuraban Alonso (R. Madrid ), Biosca y Segarra (Barcelona), Hernández, Mújica, Miguel y José Luis (At. Madrid ), Pasieguito (Valencia), Oñoro (Sevilla) y Juanito (Santander).

l La ciudad de Seúl no da señales de vida. Pasadas dos semanas desde la liberación de Seúl por los aliados, la ciudad no da aún señales de vida. Las calles permanecen desiertas, no hay servicio eléctrico ni otra agua que la que los coreanos sacan de los fétidos pozos. No funcionan hoteles ni restaurantes, habiendo huido la mayoría de los habitantes, de los que sólo quedan unos 100.000.

l Hidrográfica del Guadalquivir informa que es necesario instalar dos válvulas en las proximidades del Castillo de Cortadura, trabajos que darán comienzo mañana, y que se realizarán con la máxima celeridad, con objeto de evitar molestias al vecindario.

l La situación mundial es ahora más grave debido a las complicaciones surgidas en Corea, ha declarado el secretario de Defensa norteamericano, Marshall, quien espera que las leyes sobre la instrucción militar obligatoria y la prestación del servicio, pendientes de aprobación en el Congreso, lo sean sin grandes enmiendas.