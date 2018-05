Encuentra el préstamo que se adapte a tus necesidades

Es importante que seamos conscientes de que, a la hora de solicitar préstamos rápidos en cádiz, es necesario que en primer lugar valoremos bien las razones por las que vamos a hacerlo, para a continuación analizar aquel que se adapte realmente a nuestras necesidades y que efectivamente nos ofrezca mayores ventajas con respecto al resto de préstamos.

Un préstamo que cubra todas tus necesidades

Antes de pedir un préstamo es muy importante que nos aseguremos de que optamos por uno que cubra todas nuestras necesidades, y en este sentido cada uno tiene su visión particular, es decir, hay personas que tiene solicitar un préstamo para permitirse ese capricho que tanto les gusta, mientras que otras optan por utilizarlos para cubrir imprevistos que hayan surgido y que puedan afectar negativamente a nuestro día a día.

Moneyman tiene préstamos personales específicamente diseñados para cada uno de estos casos, pero básicamente vamos a tener a nuestra disposición la posibilidad de conseguir una pequeña cantidad de dinero, es decir, optar por un préstamo rápido que nos permitirá desde pagar la factura del dentista hasta arreglar el coche que se ha estropeado, comprar un electrodoméstico que nos surge y, en definitiva, saber que estamos cubiertos si llega a final de mes y no disponemos de dinero por ejemplo para comprar comida.

Si figuro en el ASNEF, ¿tengo posibilidades de conseguir un préstamo personal?

Una de las principales preguntas que se hacen los interesados en solicitar los préstamos rápidos es si existe algún tipo de limitación a la hora de presentar una solicitud, es decir, una de las más restrictivas sería la de figurar en una lista de morosos como es el caso del ASNEF.

Evidentemente, si hablamos de préstamos bancarios, en estos casos nos van a tirar para atrás con total seguridad, es decir, no vamos a tener ninguna posibilidad de obtener ni un sólo céntimo, pero en el caso de los préstamos rápidos esto no es así, ya que no va a importar que estemos en la lista, sino que tan sólo tendremos que realizar la devolución de nuestro préstamo y, si cumplimos adecuadamente, poco a poco iremos aumentando el nivel por lo que podremos pedir prestada una cantidad mayor.

No tengo propiedades con qué avalar para solicitar un préstamo

De igual manera nos podemos encontrar con que no disponemos de propiedades con las que avalar nuestro préstamo, en cuyo caso también tenemos los préstamos bancarios que nos va a pedir un montón de papeles para al final decirnos que no nos van a dar ni un euro. Pero de nuevo viene los préstamos personales rápidos al rescate, ofreciéndonos la posibilidad de conseguir una pequeña cantidad de dinero sin tener que avalar con ninguna propiedad.

Es decir, si no tienes nada tu nombre no te preocupes, ya que igualmente vas a poder solicitar tu préstamo.

Otras ventajas de los préstamos rápidos

Y por supuesto Dani tenemos otras muchas ventajas como el hecho de no tener que demostrar que estamos trabajando a través de una nómina, o incluso vamos a poder encontrar préstamos con intereses más bajos que en el caso de los préstamos bancarios, y todo ello con la garantía de que estamos realizando los trámites a través de una empresa profesional gracias al cual podremos gestionar nuestros préstamos de la forma más eficiente y con las máximas garantías.

Y por supuesto reiteramos una de las interesantes ventajas de solicitar nuestro préstamo con Moneyman que es el hecho de que, conforme vamos realizando las devoluciones, poco a poco vamos subiendo de nivel, por lo que en poco tiempo podremos solicitar préstamos incluso de hasta 1200 €.