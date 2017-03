'Enciclopedia de los migrantes' o cómo el vosotros se hace nosotros

Giuseppe Lagomarsino (Argentina), Milouda ElHankari (Marruecos), Kanita Mukanovich (Bosnia y Herzegovina), Cristina Rodríguez (Cádiz), Joaquín Bustamante (Cádiz)... Sus saberes enriquecen nuestros saberes, su identidad enriquecen nuestra identidad, su cultura se funde con nuestra cultura convirtiendo el vosotros en nosotros. Son migrantes. Inmigrantes y emigrantes retornados. Y son algunos de los 50 participantes de Cádiz que forman parte de la Enciclopedia de los migrantes, un proyecto transnacional que reúne los testimonios de 400 personas migradas que viven en 8 ciudades de la cornisa atlántica del sur de Europa: Rennes, Brest, Nantes, Gijón, Oporto, Lisboa, Cádiz y Gibraltar.

"Hola hermanita, ¿cómo estás? (...) Estoy por cumplir 40 años de exilio. Cuarenta años fuera de mi país, que ya no es mi país. Y no te creas que siento que España lo sea. Porque a esta altura de mi vida siento que no soy de ninguna parte..." Lagomarsino, tan de Buenos Aires, tan de Cádiz y tan de sus amigos, esos que junto a la palabra y al cuerpo de mujer, que dijo un poeta, son la patria de este argentino residente en Cádiz, encabeza así su testimonio que, como los 399 restantes que se pueden leer en las 1780 páginas repartidas en los tres volúmenes de la Enciclopedia de los migrantes, se materializa en una carta personal escrita a alguna persona que se haya quedado en el país de origen con el objetivo "de abordar la migración desde estas reflexiones íntimas para descubrir que las cuestiones que les preocupan y su forma de atajarlas tiene mucha semejanzas con nuestras preocupaciones", explica Cristina Serván, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Y es que la APDHA ha sido impulsora en Cádiz de este proyecto que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento que ha adquirido por 2.000 euros un ejemplar de la enciclopedia que se expondrá en el ECCO y que después estará custodiada en la Biblioteca Celestino Mutis. Además, ya está disponible una versión virtual en la dirección enciclopedia-de-los-migrantes.eu/digital/ donde cualquier persona podrá consultar su contenido íntegro.

La obra se expone en el ECCO para después pasar a la biblioteca Celestino Mutis

"A menudo, la migración se observa como un hecho problemático y pocas veces se pone el acento en cómo estas personas de otros lugares que viven en nuestras ciudades enriquecen la identidad colectiva y el patrimonio inmaterial con sus experiencias y saberes", explicaba Serván durante la presentación de este proyecto "artístico, científico y social" donde también estuvieron presentes la concejala de Cultura, Eva Tubío, y otra de las impulsoras, Sylvie Kohler.

Saberes diferentes a los de la Enciclopedia de Diderot y D´Alembert, prodigio de la Ilustración en la que se mira el proyecto, pero que también vienen a iluminar con la razón y la empatía a la sociedad de nuestro tiempo, poliédrica, global y maravillosamente mestiza.

Así, Enciclopedia de los migrantes aglutina los testimonios de 50 migrantes por cada una de las ocho ciudades implicadas, estando representados 103 países diferentes y 74 lenguas presentes. "En Cádiz, exactamente, 27 países (Argelia, Mali, Egipto, Colombia, Brasil, Estados Unidos, China, Argentina, Marruecos...) están representados a través de los testimonios recogidos donde también están los de dos gaditanos que tuvieron que emigrar y retornar", precisa Serván.

Testimonios, cartas manuscritas en su lengua original y traducidas al castellano en nuestra versión de la enciclopedia, que están acompañadas de una fotografía de cada protagonista realizada por varios profesionales procedentes o ligados a las ocho ciudades que forman parte del proyecto y que en Cádiz han asumido los fotógrafos Pedro Sara y Julián Ochoa.