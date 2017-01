Encargos variados para Sus Majestades

Los Reyes Magos están realizando este año en las tiendas de Cádiz una mayor variedad de encargos que en otras ocasiones. Estas navidades, los niños no han coincidido tanto en sus peticiones como en años anteriores, en los que Frozen, Peppa Pig, las Monster High o la Patrulla Canina estaban en todas las cartas que dirigían a Sus Majestades de Oriente. Aun así, hay juguetes y personajes que se repiten entre los encargos que les han llegado a Melchor Gaspar y Baltasar, como los transformables de avión a robot Super Wings o los patines de la serie de televisión juvenil Soy Luna.

En El Corte Inglés, destacan como "juguetes estrella" de estas fiestas todos los relacionados con la Patrulla Canina, los Super Wins, Ladybug y Soy Luna, además de princesas como Vaiana y las de la película de Frozen. Resaltan también como "tendencia importante" la denominada do it yourself, que es una categoría de juguete que potencia las manualidades y la creatividad. "Los abalorios, maquillajes, estuches de cosmética infantil y todos lo relacionado con jugar a ser mayor tiene un gran éxito entre el público infantil", añaden. Concluyendo que los juegos de mesa siguen siendo un clásico que triunfa cada año en Navidad.

En la tienda Toy Planet señalan que según la edad, unos juegos tienen más demanda que otros. Por ejemplo, de 2 a 4 años destacan los aviones de Super Wins, de los que ya les quedan pocos, y para niñas más mayores, los patines de Soy Luna. En este establecimiento, se ha agotado Hatchimal, el muñeco que sale de un huevo y al que hay que enseñarle ha hacer todo, y de juegos, ya nos les quedan No asustes a la abuela. La Patrulla Canina también sigue siendo muy demandada aquí y comentan que hace dos meses se les agotó una cuna-cambiador de Muñecas María.

En Juguetoon, sin embargo, los Reyes han agotado otros juguetes: Dentista bromista de Playdoh, Gastón Cabezón y Poppy abracitos de los Trolls. De los clásicos, ya no les queda el tragabolas y cocodrilo sacamuelas. Tienen lista de espera para los bebés reborn y para los patines de Soy Luna.

Imaginarium tiene juguetes propios. Allí, lo que más han encargado Sus Majestades son cocinitas con todos sus complementos, la casa de la familia de Amanda, bicicletas, patines y una máquina de coser que funciona exactamente igual que una real pero en pequeñito. En esta tienda aseguran que desde que se estrenó la película Canta, se han disparado los encargos de juguetes relacionados con la música, como karaokes o micrófonos.

En Qüentum, lo que más éxito tienen son los libros, además de los productos de Mr. Wonderful.