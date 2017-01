Eléctrica advierte de que la financiación del bono social puede subir las tarifas

Podemos y Ganemos han mostrado su contrariedad por el decreto ley que plantea el Gobierno para que a partir de ahora el bono social sea costeado por todas las comercializadoras eléctricas en un porcentaje en función del número de clientes y no sólo por las grandes, tal y como ocurría desde 2009. El cambio viene promovido por una sentencia del Tribunal Supremo, que avala las tesis de las grandes, esto es, que todas han de costear la ayuda. A juicio del equipo del concejal de Hacienda y presidente de Eléctrica de Cádiz, David Navarro, esta obligación de financiar el bono social en base al número de clientes “penaliza enormemente” a aquellas empresas más pequeñas que comercializan principalmente la electricidad al sector doméstico, como es el caso de Eléctrica de Cádiz.De este modo, la empresa mixta se verá obligada a dedicar aproximadamente la mitad de sus beneficios anuales, unos 500.000 euros, a financiar un bono social “que no podrá ofrecer a sus clientes” directamente. Esto es así porque el nuevo decreto mantiene que sólo puedan hacerlo las comercializadoras de referencia, entre las que sí están Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y Viesgo entre otras. Con lo que Eléctrica de Cádiz perdería, según el gobierno local, ventajas competitivas, ya que además de tener que afrontar este gasto, no podrá ofrecer el bono social directamente. El único clavo ardiendo al que se agarra el gobierno local es que este decreto ley necesita que sea convalidado en el Congreso el próximo lunes. Por ello, para el pleno de hoy han elevado una propuesta de urgencia para que los partidos que tienen representación parlamentaria no voten a favor del mismo.David Navarro considera que entregar la mitad de los beneficios por un bono que no puede ofrecer Eléctrica de Cádiz “es un atentado contra toda la ciudad”. Por ello ha pedido a los grupos políticos, a los medios, a las organizaciones sociales y a los gaditanos en general unidad “para hacerle llegar al Gobierno un mensaje de rechazo unánime a ese real decreto. No podemos permitir que castiguen a Cádiz una vez más”.El nuevo mecanismo de financiación del bono social supondrá, en caso de salir adelante, un gran esfuerzo para las pequeñas y medianas comercializadoras del sector doméstico. Y lo que denuncia Navarro es que las grandes comercializadoras serán las únicas que ofrezcan el bono social. El delegado de Economía prevé “una subida de tarifas de las pequeñas y medianas comercializadoras, que se verán obligadas a repercutir este coste del bono social estatal en los clientes finales y, en consecuencia, generará la pérdida de su competitividad de estas empresas a favor de las grandes”.El equipo de gobierno va a requerir al Gobierno central que la financiación de bono social sea en base al volumen de negocio de las empresas y al de energía y no al número de clientes. Y en paralelo, pide que todas las comercializadoras puedan ofrecer el bono social.Y si la situación continúa por el mismo camino, no descartan poner ellos mismos un bono social al