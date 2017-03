Eléctrica de Cádiz plantea un abanico de objeciones al bono social local

Unas 2.000 familias con domicilio en Cádiz -alrededor de 6.000 personas- que atraviesan serias dificultades económicas o sufren una situación de exclusión social podrían beneficiarse del bono social local de Eléctrica de Cádiz alternativo al bono estatal aprobado por el Gobierno y todavía sin perfilar. Como se sabe, se trata de una propuesta del equipo de Gobierno consensuada con los colectivos de la Mesa contra la Pobreza Energética que plantea descuentos más ventajosos que la estatal e incluso el pago íntegro de la factura, en el caso de que se cumplan una serie de requisitos. Para ello es necesario que el próximo lunes 27 de marzo lo apruebe el consejo de administración de la compañía mixta -participada en más de un 53% por el Ayuntamiento, un 35% por Endesa y en un 11% por Unicaja- y con representación del Gobierno municipal, PSOE y PP.

Parece sensato pensar que para que salga adelante lo imprescindible es la voluntad política de los representantes públicos y la responsabilidad social de los empresariales. Pero más allá de esas dos condiciones sine qua non y por encima de posicionamientos políticos más o menos oportunistas y enquistados, sobre la mesa habrá dos importantes documentos a tener en cuenta: un informe jurídico encargado por Eléctrica de Cádiz a un despacho de abogados -Prat Rubi Advocats, de Barcelona- y otro de la gerencia de la propia compañía "sobre aspectos operativos" -al que ha tenido acceso Diario de Cádiz- que plantea un abanico de objeciones -en el sentido de dificultades- a la implantación del bono social local.

Pero vayamos por partes. El informe de los abogados catalanes concluye que la aplicación de un "bono social gaditano" para los clientes suministrados por Eléctrica de Cádiz, planteado como un descuento aplicado voluntariamente por la empresa comercializadora libre, no constituye competencia desleal. Porque no la aplica una empresa en posición de dominio, ni tiene por finalidad eliminar a los competidores del mercado, sino como objetivo principal, cubrir las necesidades básicas de los consumidores en situación de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión social. En este punto, el informe de la gerencia no entra y se remite al informe jurídico. Luego el bono social gaditano es legalmente viable.

Respecto a la financiación, los abogados catalanes evalúan varias posibilidades y las cruzan: que sea la distribuidora o suministradora -la 'hermana rica' de Eléctrica de Cádiz- la que pague. O que sea la comercializadora -la que factura al cliente, pero con menos solvencia económica que la anterior- la que lo haga. Y que se financie o no a través de una fundación. Concluyen que en el caso de que fuese la distribuidora directamente quien corriese con el gasto repercutiendo el coste, "podría suscitar recelos" por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se decantan por que sea la comercializadora quien lo asuma, porque "permite la recuperación del coste de forma eficaz, al poder repercutir dicho coste al resto de los consumidores finales, suministrados por la empresa comercializadora". Luego el bono social podría representar un incremento de la factura. A no ser que ese aumento se pagase de otra forma. Y aquí es donde los abogados parecen decantarse por una fundación intermedia, de manera que sea la distribuidora la que le pague a la comercializadora el bono social gaditano.

Así lo ve también Eléctrica de Cádiz. "Entendemos como mejor opción el que la suministradora efectuase anualmente un aportación a una entidad (fundación o similar) que cumpla los requisitos para que la suministradora pudiese beneficiarse de una deducción en su impuesto sobre sociedades por dichas cantidades...", dice el informe de la gerencia. Ahora bien, alega que la revisión anual del bono para asegurar que cubra a toda la población que cumpla con los requisitos de acceso, "genera una gran incertidumbre a la sociedad que ha de aportar los fondos, puesto que a día de hoy desconocemos la potencial población que cumpliría con los requisitos ni la cuantía a la que podría ascender el bono".

Pero el apartado en el que se plantean más dificultades es en el del procedimiento ante impagos. La propuesta municipal y social establece que si la familia incumple los compromisos que establece el bono social local y deja de pagar, perdería las ayudas, "pero nada se dice sobre si se ha de proceder a la suspensión del suministro, ni cuándo, ni si en el caso de que no se autorice la suspensión del suministro, quién ha de asumir los importes impagados", dice el informe de la gerencia. Y considera "tremendamente complejo" y "de una carga administrativa enorme, tanto para los gestores de Asuntos Sociales como para Eléctrica de Cádiz" la consulta a estos últimos servicios sobre la situación de la familia en caso de impago y ante la notificación de corte. Porque en el caso de que haya solicitado ayuda y presentado la documentación requerida, no se le podrá interrumpir el suministro. Este "procedimiento -dice la gerencia- debería replantearse por una comisión formada por Asuntos Sociales y Eléctrica de Cádiz". Diariamente se producen una media de entre diez y quince cortes. "¿En qué plazo se compromete Asuntos Sociales en responder a quién se le puede cortar y a quién no?", se pregunta la gerencia, que también plantea la "posible vulneración de la legislación en materia de protección de datos" en el envío de los listados de todos los cortes previstos. Así, se plantea la necesidad de que las comunicaciones de datos estén expresamente autorizadas por los beneficiarios de las ayudas.

En el terreno de los medios técnicos, Eléctrica de Cádiz advierte que necesitarán nuevos controles informáticos ante la convivencia del nuevo bono social -que establece ocho límites de bonificaciones diferentes- con el actual sistema para pensionistas.

Por último, considera la gerencia que se debería clarificar "el canal de envío y recepción de comunicaciones, los interlocutores válidos y la frecuencia para el envío y recepción fehaciente de las comunicaciones de concesión de ayudas por parte de Asuntos Sociales".