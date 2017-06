Educación pide que no se tergiverse el caso de la Institución Provincial

Tras conocerse el cierre de dos líneas de Educación Infantil en la Institución Provincial Gaditana y decidir la AMPA del centro la realización de movilizaciones en contra de esta resolución de la Consejería de Educación, la Delegación Territorial lamentó ayer "el uso tergiversado que se hace por parte de diferentes colectivos de la educación pública, lanzando consignas que no se ajustan a la realidad de la planificación y la escolarización de la capital gaditana, perjudicando gratuitamente a los centros". Asimismo, desde la Delegación "se solicita un esfuerzo común para cambiar la situación desde el trabajo positivo, poniendo en valor toda la bueno que 'la pública' ofrece (bilingüismo, plan de apertura, proyectos educativos, etc.) y no la imagen desvirtuada de una escuela problemática".

La Delegación ofreció "una serie de datos para aclarar la situación actual del centro educativo", justificando la decisión adoptada. Por ello, recordó que la Institución puso el 1 de marzo del presente año a disposición de las familias un total de 97 plazas vacantes para todos los cursos del segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria, es decir, de Infantil de 3 años a sexto. De todos esos puestos escolares ofertados, sólo se recibió una única solicitud para infantil de 3 años al finalizar el proceso de escolarización. "Por tanto -indica la nota-, la Delegación Territorial, aún sabiendo que el centro estaba registrando una demanda muy baja en los últimos años, ofertó a las familias gaditanas el número máximo de vacantes en el centro". A juicio de la Delegación "esto muestra el interés de la administración andaluza por revitalizar el colegio, ya que se podrían haber suprimido antes del proceso de escolarización otras unidades, formando grupos mixtos en diferentes etapas, como así lo permite la normativa existente en materia de escolarización. Esta opción no fue barajada en ningún momento por la Delegación, ofreciendo todas las vacantes posibles a las familias". Con los datos que obran en el Servicio de Planificación, el número de alumnos que habrá el curso próximo en Infantil será el siguiente: uno en infantil de 3 años, cinco en 4 años y cuatro en 5 años. Ante este escenario, la Delegación Territorial determinó crear una unidad mixta que agrupe al alumnado en un aula por diferentes razones. "La primera, por una razón pedagógica y social, ya que es un sinsentido mantener a un único alumno en una clase, sin otros compañeros y compañeras con los que aprender, jugar o compartir sus enseñanzas". Desde la Delegación se apunta que "buena parte de la educación está sostenida en la cooperación, por lo que el mantenimiento de tres unidades distintas para nueve alumnos va en detrimento del desarrollo de los niños y de las niñas". Así pues, "es difícil imaginar en una clase a un sólo niño o niña, mientras que en otro aula se encuentran otros cuatro; tampoco sería deseable por parte de ninguna familia esta situación. Es difícil aceptar que acuda su hijo o hija de tres años solo a la clase sin ningún compañero o compañera".

En segundo lugar, la delegación estima que "es una irresponsabilidad pública administrar los recursos sin el principio de la optimización y la sostenibilidad". Además, según recuerdan desde la Delegación, en la actualidad sólo cinco de los 17 docentes de la Institución Provincial Gaditana es dependiente de la Junta. El resto, es decir doce, es personal dependiente de la Diputación Provincial. En total, serían 10 alumnos y alumnas los que estarían agrupados en esa unidad mixta, cuando lo máximo posible es de 15. "Por tanto, sigue muy por debajo de lo que marca la Ley y quedando todavía cinco vacantes más para posibles casos de escolarización a lo largo del curso en la etapa de infantil, es decir, para aquellos estudiantes cuyas familias soliciten centro en la capital a lo largo del periodo escolar". Además, en Cádiz, para el próximo curso y a día de hoy, "hay más de 200 vacantes para acoger sin problemas al alumnado de 3 años que venga de fuera de la capital repartidas prácticamente por todos los centros educativos públicos".