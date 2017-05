Ecuador en el limbo

Posiblemente el 24 de mayo de 2015 no se esperara una caída tan grande en el número de votos del PP, ni tampoco una aparición tan estelar de Podemos en Cádiz. Y posiblemente también, el 13 de junio de 2015 pocos esperaban un discurso tan intenso y con tanta actividad para quien por primera vez se dirigía como alcalde de la ciudad a los gaditanos. Diez grandes medidas, enormes se podría decir incluso, se marcaba José María González para los primeros cien días de gobierno. Si se cumplía el discurso, siquiera la mitad del mismo o un pequeño porcentaje acaso, serían cuatro años rotundos para Cádiz. Pero a falta de que en pocos días se llegue al ecuador de esta legislatura (apenas restan 17 días para que se cumplan dos años de aquellas elecciones de mayo, y poco más de un mes para los dos años de mandato de la actual Corporación), la realidad es bien distinta. Muchas cuestiones de calado en la gestión municipal están sin resolver, en algunos casos ni siquiera iniciadas; y los grandes cambios que se anunciaban con la llegada del nuevo gobierno no terminan de arrancar, salvo pequeñas y secundarias excepciones. Todo ello con una oposición que en los últimos tiempos ha rebajado en exceso la tensión y posiblemente la atención, dejando actuar, o que no actúe, a un equipo que gobierna en minoría. Los cuatro años de la actual Corporación se acercan ya a su ecuador. Y el Ayuntamiento parece estar en el limbo.

Un claro ejemplo de la situación actual puede encontrarse en el servicio de transporte (autobuses urbanos). Antes de llegar a San Juan de Dios, la premisa era municipalizar el servicio; al poco de tomar posesión, esa premisa se rebajó, anunciándose entonces una auditoría cuyos resultados están (en teoría) desde abril del pasado año. Pero trece meses después, nada se sabe sobre este asunto, que incluso se debatió en el último pleno a raíz de una propuesta del PSOE instando al equipo de gobierno a redactar ya el nuevo pliego de condiciones de un servicio que, como tantos otros, se está prestando de forma prorrogada en la actualidad. Y en el que en teoría hay tanto que mejorar.

En el apartado de servicios prorrogados, pliegos de condiciones y municipalización frustrada hay que engrosar, cómo no, la limpieza de la ciudad. Siendo el contrato más caro del Ayuntamiento (el segundo es, precisamente, el del autobús urbano), se presta actualmente gracias a una prórroga que tiene una fecha irreversible: el 31 de julio. Antes de ese día tiene que sacar a concurso el Ayuntamiento un nuevo pliego de condiciones del que nada se sabe aún; con el agravante de que antes de iniciar el proceso el pliego debe aprobarse en pleno, lo que a priori retrasará el proceso. Y tiempo es precisamente lo que en este caso no le sobra al equipo de gobierno, ya que el amparo legal es difícil para seguir pagando a la actual concesionaria a partir del 1 de agosto si no se ha iniciado el proceso entonces.

Descartada la municipalización del servicio de autobuses urbanos y de limpieza de la ciudad, el objetivo prioritario de Podemos fueron los servicios de playa. En un principio se pretendía hacer para el verano pasado, luego se anunció que sería para antes de que acabara 2016, luego para el inicio de la temporada de playas (Domingo de Ramos) y ahora la fecha se fija en el próximo 1 de junio. 24 días tiene por delante el equipo de gobierno para cumplir este objetivo, necesitando aún por medio la resolución de las alegaciones, la aprobación final de la memoria o la aprobación de las modificaciones estatutarias de Cádiz 2000 y de Aguas de Cádiz, entre otras cuestiones que no serán fáciles.

Y mientras se está a la espera de estos trámites finales para los servicios de playa, desde noviembre no se ha vuelto a tener noticias de la municipalización del servicio de información turística, cuyo proceso en fase inicial aprobó el pleno y que afectaría tan solo a siete trabajadoras.

Sin noticias definitivas sigue también la Fundación de la Mujer respecto a su gerente. Este caso es bastante llamativo, pues la fundación sigue funcionando con relativa normalidad, organizando talleres, charlas, seminarios y otras actividades sin una figura que se antoja fundamental para una organización de este tipo; y acumulando además bastante tiempo ya en esta ilógica situación (desde septiembre de 2015).

Y si en la Fundación de la Mujer no hay gerente, en Onda Cádiz no hay presidente desde noviembre de 2016, cuando renunció al cargo la concejal de Ciudadanos María Fernández-Trujillo muy en desacuerdo al modo en que se estaba gestionando la empresa pública. Desde esa fecha tampoco se reúne el consejo de administración.

Siguiendo con empresas municipales, la que iba a ser extinguida Cádiz 2012 (el equipo de gobierno lo anunció el pasado mes de agosto) sigue a día de hoy funcionando, no llegándose a celebrar la junta general de accionistas para su disolución ni aclarándose tampoco qué iba a ocurrir con la plantilla.

Los cambios tan prometidos -y en buena parte esperados también por la sociedad gaditana- no terminan de llegar, casi dos años después, en áreas tan fundamentales como Servicios Sociales (donde se sigue hablando de ese plan director que se está elaborando mientras el funcionamiento mantiene la inercia que tenía en tiempos de PP), Vivienda (llegando a anunciar en su momento la concejala que la empresa municipal no podía acometer ninguna actuación por problemas económicos) o Cultura (donde a pesar de haberse presentado el plan director que se vino elaborando, las únicas variaciones han sido a la baja, como la reciente eliminación del ciclo de música Manuel de Falla).

En esta línea de eternizar las gestiones se empieza a encuadrar el presupuesto de 2017, que camino del segundo semestre sigue sin presentarse, teniendo como antecedente el de 2016 que aprobó mediante un 'atajo' legal el equipo de gobierno en solitario y que no obtuvo los ingresos anunciados de manera insistente (tanto de la Junta de Andalucía como de la venta del hotel del Carranza, que a día de hoy sigue sin cumplirse).

El limbo municipal lo puede representar a la perfección, como último ejemplo, el Tricentenario del traslado a Cádiz de la Casa de Contratación. Entendida como otra gran oportunidad para la ciudad, el Ayuntamiento ha mirado impasible cómo Diputación está organizando algunas actividades para salvar los muebles, sin haber sido capaz de promover ninguna acción para poner de manifiesto este acontecimiento histórico y, con ello, incentivar la cultura, el patrimonio o la economía de la ciudad.