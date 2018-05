Dura refriega entre alcalde y PP por facturas de Aguas de Cádiz

Una serie de facturas de comidas y gastos de representación de la época en la que el actual portavoz del grupo municipal del PP, Ignacio Romaní, presidía la sociedad municipal Aguas de Cádiz destapó ayer la caja de los truenos entre el alcalde y el principal grupo de la oposición. Estos gastos fueron dados a conocer el pasado martes por Radio Cádiz y salieron en el informativo nacional de la Cadena Ser alcanzando gran repercusión.

En estas facturas, fechadas en los ejercicios de 2013 y 2014, se incluían consumiciones en los restaurantes El Faro o Cumbres Mayores con comidas rematadas con alguna copa larga, un encargo de cinco kilos de gambas a Mariscos Ortiz o un recibo de más de 700 euros en gastos de representación sin especificar. La firma de Ignacio Romaní daba el visto bueno para que fueran pagadas por Aguas de Cádiz.

Ayer, José María González entró a valorarlas: "Esta cuestión supera todos los límites de la decencia, la moralidad y la vergüenza política, ya que mientras los vecinos de Loreto se quedaban sin agua por la falta de mantenimiento de las tuberías, Ignacio Romaní se gastaba el dinero de Aguas de Cádiz en gambas, gin tonics, cenas de lujo y Campari. Mientras llegaban las cartas de desahucios a los buzones, Romaní comía vieiras, jamón y bebía güisqui con el dinero de todas las gaditanas y todos los gaditanos".

Para el alcalde, es incomprensible que "mientras el PP nos echaba a la ciudadanía la culpa de la crisis en las que nos metieron y nos repetían una y otra vez que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, Ignacio Romaní cenaba corvina y bebía vino con nuestro dinero público".

El PP, nada más conocer las palabras del alcalde, saltó al ruedo hecho una furia: "Sólo un miserable es capaz de imputar a su adversario las faltas de alguien que ya no se puede defender". Se referían en el PP a que el alcalde se había lanzado a valorar unos gastos sin esperar a las explicaciones de a qué se debían.

Y la explicación es dura. "En Aguas de Cádiz saben perfectamente a qué se debe esas facturas en su gran mayoría, igual que lo sabe quien las filtró y mucha gente en la ciudad. Pero para un alcalde con esta catadura moral todo vale, incluso cuando se puede estar hablando de una persona con una enfermedad que fue apartada de su responsabilidad por Ignacio Romaní a causa de esa enfermedad que finalmente le costó la vida. Pero González Santos no va a perder la oportunidad de hacer política carroñera por algo así".

En los casos de una partida de kilos de gambas "aquello corresponde a una factura de diciembre de 2013, de un despacho no un restaurante, casualmente cercano a la copa de navidad del grupo empresa SMAE al que todos los años la empresa aportaba algo".

No es la primera vez que aparecen estas facturas. A ellas ya se refirió el teniente de alcalde Martín Vila en un pleno del Estado de la Ciudad de 2016 y Romaní contestó que sus gastos de representación nunca excedieron de los 200 euros al mes que tenía asignados. Ahora Romaní insiste y se centra en la acusación de gastos en copas: "El alcalde pincha en hueso, no me gustan los gin tonics, los güisquis me parecen antiguos, y como él no sé lo que es un campari, aunque sí me gusta el orujo de hierbas tengo la ventaja que es en el único formato en el que me gusta (sic)".

Y, a partir de ahí, dardos envenenados por los dos lados. Primero, el alcalde: "Son ya muchos los casos que se le acumulan a Romaní. No es sólo que 40.000 euros de una empresa municipal fueran a parar al director de su tesis doctoral por un supuesto trabajo del que no hay constancia, no es sólo que comprara móviles por 15.000 en la tienda de su cuñado, no es sólo el despilfarro de dinero público. Es encima la justificación y la defensa que hace el PP y el candidato, Juancho Ortiz, de estos comportamientos".

A lo que contesta el PP con su propia artillería: "Que el alcalde deje la poesía o haga un soneto de cómo su compañero de comparsa se hizo con la taquilla de la pista de hielo sin presentarse a concurso, y así nos enteramos cuánto se embolsó en ese negocio redondo. Y si al alcalde le preocupan tanto las familias con necesidades de hace seis años que les explique a las que van ahora al pleno, y a las que ha retirado las ayudas sociales, porque se ha gastado 16 mil euros en un concierto sin contrato previo ni consignación presupuestaria".

Hoy hay pleno y se espera debate agrio con todas estas denuncias cruzadas pesando en el ambiente. El alcalde, que ha tenido una semana especialmente intensa, de repercusión nacional, por sus escritos a cuenta del chalé adquirido por Pablo Iglesias e Irene Montero, deseó ayer en las redes sociales que no se perdieran las formas.