Dimiten los capataces de los dos pasos de la cofradía del Nazareno del Amor

Faltan 46 días para el Lunes Santo. Apenas seis para el Miércoles de Ceniza. Y la ya de por sí complicada Cuaresma de la cofradía del Nazareno del Amor ha recibido un nuevo mazazo. Nada más cerrarse el capítulo de la intervención eclesiástica que ha padecido en los últimos más de tres meses, tras el cabildo de elecciones de la pasada semana, en el día de ayer se conocía la renuncia de los capataces de los dos pasos procesionales de la hermandad.

En un escrito remitido a sus respectivas cuadrillas de cargadores, los hasta ahora responsables (Ricardo Vicente y Juan Manuel Cañuelo) anunciaban su decisión de no seguir al frente de la capatacía de la hermandad, a pesar de que la nueva junta había mantenido su confianza en ellos. "Tras valorarlo y meditarlo hemos tomado la difícil decisión de no asumir esta responsabilidad. Las circunstancias por las que pasa nuestra hermandad y fundamentalmente motivos personales y laborales no hacen posible afrontar este proyecto", esgrimían los capataces.

En el escrito dirigido a las cuadrillas también se indicaba la intención por parte de la cofradía de dar continuidad a las personas que desde hace tres años conforman las cuadrillas de ambos pasos. Para ello habrá que esperar ahora la decisión que a este respecto tome la junta de gobierno, que de hecho hasta el próximo día 3 de marzo no tomará posesión de sus cargos, una vez ratificado por la autoridad eclesiástica el resultado del cabildo de elecciones.

La noticia llega en fechas muy poco propicias, en la antesala de la Cuaresma, y teniendo en cuenta que se extiende a los pasos de misterio y de palio, lo que agrava la situación de la corporación del Lunes Santo, que en el día de ayer no quiso dar información sobre este hecho.