Denuncian la "politización destructiva" de la mesa del plan contra la violencia de género

Dieciséis colectivos participantes en una sesión de trabajo para la elaboración del I Plan Municipal contra la Violencia de Género han acusado a través de un comunicado a los representantes del PP, el PSOE y Ciudadanos de "politizar" de manera "destructiva" el foro participativo y de "ataques desagradables" y "maltrato institucional" hacia el personal técnico de la Fundación de la Mujer. Los colectivos firmantes son: Sembradoras de Salud; Macondo, Espacio creativo y feminista; Asociación Didáctica Pintor Zuloaga; Mujer Gades; Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz; CEPA; AGM, Feministas Históricas; Alendoy; Liga Gaditana de la Educación; Cruz Roja; Aula de Convivencia; Asociación Desamparadas; Asamblea Feminista de Cádiz; Federación Renovación y la Asociación Amazonas.

En su escrito los colectivos relatan que a la sesión de trabajo del pasado 3 de mayo asistieron distintas asociaciones y entidades, Policía local, profesionales de la educación y la salud, ciudadanía, representantes de administraciones, dos colegios profesionales, un grupo de mujeres que han sido víctimas de violencia de género y representantes del PP, PSOE y Ciudadanos.

Recuerdan que el fin era incluir en el borrador del plan aprobado por el Consejo de la Mujer el pasado 5 de abril las distintas aportaciones que se habían trabajado por cada entidad. "Sin embargo, -aseguran- el evento estuvo politizado en una primera parte por las compañeras del PP, PSOE y Ciudadanos en un sentido destructivo".

Los colectivos firmantes señalan que es fácil entender que "en un evento como este, todas las entidades quisiéramos tener la misma voz y el mismo voto. Por eso no entendemos por qué un trabajo tan sensible como la elaboración de un plan para erradicar la violencia de género acaba con ataques desagradables que minimizan la participación de otras voces, entidades y ciudadanía. que veía que no era ni el momento, ni las formas, ni el lugar".

"Todas las entidades y personas presentes teníamos nuestras propias impresiones de los posibles cambios a realizar y que han sido fruto de una participación previa de lectura y trabajo común que no debió ser olvidado por parte de las entidades políticas, cuya visión, además han copado los medios", dicen.

Por todo ello manifiestan su rechazo "a los ataques desagradables y el maltrato institucional que ha sufrido el personal técnico de la Fundación en esta sesión y por supuesto consideramos que las entidades y personas presentes no queremos volver a vivir esta situación". "Todas las personas que acudimos a la sesión también queremos hacer política en tanto en cuanto deseamos cambiar una realidad que sufrimos todas, por ello necesitamos feminismo, sororidad y compañerismo entre nosotras, porque ya sufrimos bastante", aseguran.

La jornada concluyó con la creación de un grupo motor con representantes de diferentes ámbitos y áreas que se encargarán de canalizar las propuestas concluidas tras un debate previo con un grupo diverso mayor. Las técnicas de la Fundación recogerán dichas propuestas y se volverán a debatir en común. "Fue una conclusión común, sin nombres ni partidos", dicen los colectivos.

Los colectivos agradecen la posibilidad de participar en la elaboración de este I Plan Municipal contra la Violencia de Género y consideran que habrá que introducir cambios, pero que deberá de hacerse "de una forma constructiva" para "no volver a caer en la agresividad y para que sigan viniendo todas las personas y entidades que quieran, incluso políticas, y que todos los aportes sean en tono constructivo y con respeto".