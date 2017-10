Denuncian deficiencias en el servicio de ambulancias del hospital

La Federación de empleados de Servicios Públicos de UGT de Cádiz (FeSP UGT Cádiz) y los comités de empresa del sector de ambulancias de Cádiz han remitido una carta al delegado territorial de Salud en la que denuncian las deficiencias y los incumplimientos que la empresa SSGA viene realizando en el Hospital Puerta del Mar en relación al pliego que tiene concertado con la Junta de Andalucía.

SSGA tiene concertado un número de ambulancias asistenciales, esto es, aquellas que además de conductor disponen de un soporte vital básico precisando para ello de dos técnicos por turno. A pesar de ello, SSGA no cuenta con ninguna de estas ambulancias en ninguno de los tres turnos, con lo cual, los enfermos que necesitan estos servicios están desatendidos. Señalan que la falta de ambulancias asistenciales conlleva que los enfermos que son trasladados para tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, y que deben ser sedados no lleven ese tratamiento, con el peligro que puede suponer para el propio enfermo y para los demás usuarios. Añaden que muchas de las ambulancias no cumplen unas mínimas garantías para los enfermos, ya que presentan goteras, falta de aire acondicionado o calefacción.

También denuncian que las ambulancias convencionales (aquellas que hacen los traslados programados de los usuarios a los hospitales) realizan en sus rutas servicios de mutuas y hospitales privados.

Por todo esto, se ha convocado una huelga los días 3, 6, 8, 10, 13, 15 y 17 de noviembre, siendo indefinida a partir del 20.