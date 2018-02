Denuncian que la web de Eléctrica desprotegió datos de clientes

La web de Eléctrica de Cádiz sufrió en la mañana de ayer problemas técnicos que causaron incidencias en los usuarios. Tanto es así que uno de los clientes de Eléctrica de Cádiz que entró en la web de la empresa municipal se llevó una sorpresa durante unas horas. Concretamente, según denuncia a este periódico, el acceso a sus datos por vía telemática mediante dicho portal le fue imposible. En cambio, asegura, lo que pudo ver fueron los datos de otras personas. Dicho de otro modo, este usuario sostiene que al introducir sus credenciales vio información de otras personas, no autorizada por esos terceros, y desconoce dónde se encontraba la suya personal en ese momento.

La versión oficial niega que se intercambiaran los datos de los clientes de Eléctrica de Cádiz. A raíz del fallo técnico, desde la versión del usuario, en este tiempo datos tales como direcciones, teléfonos y planes de suministro contratados con la comercializadora quedaron en paradero desconocido y expuestos, por tanto, a terceros.

Desde el Ayuntamiento confirmaron que "se está probando la implementación de una nueva web y dentro de estas pruebas ha habido problemas de conexión". Y agregaron que "ese fallo permitía acceder a la última consulta realizada". En cualquier caso, descartaron que se produjera un trasvase accidental de datos entre consumidores y comunicaron que todas las incidencias quedaron solventadas ayer mismo por la mañana.

El afectado de esta historia mostró su indignación ante la falta de respuesta por parte del servicio de atención al cliente de Eléctrica. "He llamado a atención al cliente y han tardado entre 15 y 20 minutos en atenderme. Me confirmaron sobre las modificaciones en la web y que las incidencias afectaban a otras personas. Finalmente, me dijeron que enviara un correo explicando lo sucedido", cuenta a este periódico.

Además, se da la circunstancia de que este cliente de Eléctrica de Cádiz cuenta con dos perfiles y en ninguno de ellos pudo saber de sus datos y sí los de otras personas desconocidas. Tras el envío del correo electrónico, este usuario recibió una respuesta tipo en la que se le notificó que su problema se había pasado al departamento informático. Aunque su servicio se restableció poco después del mediodía, a última hora de la tarde de ayer seguía sin recibir la contestación de qué había podido ocurrir. "Lo más grave es que además de consultar datos, se podían modificar. Exijo que se sepa qué ha pasado con mis datos", lamenta.

Estos hechos llevaron al usuario a entender que en la mañana de ayer se habían vulnerado sus datos y por tanto infringido la Ley de Protección de Datos. Una legislación que obliga, en su artículo 9, "a adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado".