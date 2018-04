Los Dedócratas avivan la llama de su época dorada retomando la antología

Aquí no pasa ná. ¿Seguro? No lo parece. Que donde candela hubo, rescoldos quedan. Y en la peña Los Dedócratas están avivando las llamas de una gloriosa época de tangos en la que un grupo de jóvenes resucitó al coro gaditano cuando la democracia daba sus primeros pasos. Los veteranos de tan mítico conjunto se han propuesto retomar la antología de sus mejores coplas para un largo tiempo. Hasta la fecha, los custodios de tan precioso legado habían realizado intentos esporádicos que no habían contado con la continuidad necesaria. Uno de ellos el pasado verano para acompañar a uno de sus buques insignia, Salvador Ramallo 'Mayeto', en el pregón que ofreció para abrir la Semana Cultural de La Salle Viña. La aventura les dio para hacer un par de bolos veraniegos. En la antología participaban coristas en activo que en el periodo de septiembre a febrero tenían que dedicarse a sus proyectos. Ahora, Los Dedócratas buscan que no haya que recurrir a un periodo de descanso y así poder cantar, con estabilidad, durante todo el año.

"Lo bonito sería reunir a muchos de los que empezamos a finales de los 70", comentaba ayer el presidente de la peña, Martín Periñán. Mayeto, a su lado, hacía hincapié en el carácter solidario del nuevo proyecto. "La intención es cantar para causas benéficas", señalaba. El grupo ha empezado a ensayar las más significativas letras de la etapa dorada del coro, desde 'Los dedócratas' en 1977 hasta 'La corporación bajo mazas' en 1981, pasando por 'La guillotina' (1978), 'Los buhoneros' (1979) y 'Los pequeños cantores del viena' (1980).

"No queremos que se pierdan nuestros tangos. Por eso nos hemos empeñado unos cuantos majaras en sacar esto adelante", decía Ramallo. En su mente, y en su corazón, la promesa que se hizo a sí mismo cuando su querido amigo y compañero de fatigas dedócratas, Miguel Ángel Maján 'Poleo', falleció en Febrero de 2016: perpetuar aquellas coplas que fueron un referente en los primeros carnavales de la democracia. Porque, como bien dice, "la historia de la peña y el coro merecen una antología. Y Poleo siempre quiso retomarla". En el horizonte, además de tangos y cuplés, la intención de montar un popurrí de popurríses y otro de estribillos.

Salvador Ramallo se encarga de la orquesta y monta el repertorio Rafael Martín. El presidente de la peña, Martín Periñán, es el 'jefe' para que el proyecto no tenga fisuras. Mayeto y Periñán rememoraban ayer viejas glorias. Años en los que el Carnaval "era muy diferente". Cuando los coros hacían un ensayo general conjunto y las cuantías de los premios se repartían entre todos los participantes a partes iguales. Hoy en día, las antologías como la que preparan los más inquietos dedócratas en su cuartel de la calle Rosario se convierten en un oasis para los buenos aficionados. Hay que perpetuar lo que tan importante fue para comprender lo de ahora.