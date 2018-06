Decálogo para afrontar la Selectividad

La Universidad de Cádiz acogerá, a partir de mañana, las pruebas de acceso a la Universidad (PEvAU), más conocidas como Selectividad, que se desarrollarán hasta el jueves 14 y a las que están convocados 5.862 alumnos de toda la provincia. Ante la importancia de esta convocatoria y debido a lo mucho que se juegan los aspirantes a universitarios, la UCA ha elaborado un decálogo con consejos para prepararse lo mejor posible de cara a los exámenes.

1.- #LaFuerzaResideEnTi. La fuerza reside en ti. Confía en tus posibilidades, en tu preparación para las pruebas de acceso en la universidad y en el formidable trabajo previo hecho a lo largo del bachillerato. La fuerza reside en lo preparad@ que estás.

2.- Descansa. Acude descansad@ y tranquil@ a las pruebas. Reserva el tiempo necesario para tomar fuerzas y descansar, así podrás realizar los exámenes con todas las energías.

3.- Evita los nervios. El cansancio y los nervios son los perores aliados. Estás preparad@. Puedes hacerlo. Confía en ti. No estás sólo. Un equipo extenso y especializado de personas está trabajando en todo momento para que la organización de las pruebas salga a la perfección.

4.- Con tiempo. Haz todas las tareas y cosas que debes hacer con tiempo suficiente. Procura programar bien los desplazamientos para llegar con antelación y sin premuras a cada examen. Ajusta los horarios, calcula la duración de los desplazamientos y no dejes nada para el último momento.

5.- Que no te falta de nada. Lleva todo lo necesario para la realización de los exámenes: carné de identidad, ficha de identificación, así como todo el material para hacer las pruebas: bolígrafos (más de uno, en plural) y, en caso necesario, diccionario, calculadora permitida, material de pintura, etc.

6.- La importancia justa. Las pruebas de acceso a la universidad son, sin duda, importantes, pero debemos darle la importancia justa (ni más, ni menos). Si algo sale mal (que es bastante improbable), siempre debes saber que hay más oportunidades.

7.- Sólo lo permitido. No hagas nada que no esté permitido. No te la juegues por una tontería. Cumple las normas y requisitos que regulan las pruebas de acceso a la universidad. No provoques que puedan anularte la prueba.

8.- Descansa para continuar. Desconecta y procura descansar entre prueba y prueba. No te cargues más. Libera presión para disponer de todo el ánimo y energía para hacer unas pruebas para las que estás sobradamente preparad@.

9.- Las estadísticas, de tu parte. Debes saber, además, que sobre un 95% del alumnado que se presenta a las pruebas de acceso a la universidad aprueba. Las estadísticas están de tu parte. Estás ante el último empujón para mantener y mejorar la nota.

10.- Puertas abiertas. En nada estarás celebrando los resultados. Seguro que vas a aprobar. Es el momento de disfrutarlo. Debes saber que las puertas del mundo universitario, de la Universidad de Cádiz, se abren para ti. La UCA te espera con 44 grados y 18 dobles grados. #LaFuerzaResideEnTi y #QueLaUCATeAcompañe.