"Antes a los ecologistas se nos veía como unos bichos raros"

Ahora se habla de antisistemas pero a finales de los 70 ser ecologista, cuando usted estuvo en la creación de la primera coordinadora ecologista en Gijón, sí que era ser un verdadero antisistema.

-Éramos unos bichos raros. Cuando hablábamos de reciclaje y de las tres r decían que éramos unos utópicos, que era imposible que la basura se pudiera reciclar. Ahora no solamente se hace sino que es imperativo legal. Eramos prácticamente alienígenas.

-¿Ha tenido la sensación de que el ecologista era una persona que siempre iba a contracorriente?

-Más antes que ahora. Uno de los hitos que ha conseguido el movimiento ecologista es precisamente el respeto entre nuestros adversarios. Antes los ecologistas éramos ninguneados y ahora se nos tienen un respeto y una consideración ganada a pulso porque nuestras propuestas no son estrambóticas, sino que están muy bien fundamentadas. Se dan cuenta de que los técnicos no solamente están en las administraciones y la empresas sino que también están entre los ecologistas y además con mucha más capacidad de independencia que por ejemplo el que trabaja al servicio de la administración o de la empresa privada.

-¿Qué le ilusionó para dar un salto al municipalismo?

-Dos factores. Uno el directamente político y es que la propuesta de Ganar Cádiz en Común era muy seria y al mismo tiempo posibilista. Otro argumento era el tema humano. La calidad humana que he encontrado entre la gente de Ganar Cádiz solo la he encontrado en Ecologistas en Acción. Para mí eso es una cuestión fundamental.

-¿Veía que había una necesidad de cambio?

-Era un programa súper trabajado área por área. Yo participé en urbanismo, medio ambiente, movilidad y tal y queríamos gobernar la ciudad para salir los 20 años de ostracismo de teofilato, que han sido nefastos para la ciudad. La losa y la carga política heredada ha sido brutal . Formar parte de una propuesta muy ambiciosa y a la vez de una marea de ciudadanos bajo una propuesta de ayuntamientos por el cambio que era resultado de todos los movimientos del 15-M, veíamos que era el momento oportuno para aprovecharla con peligros como que podíamos ser abducidos por Izquierda unida, que no ha ocurrido.

-¿Cómo es su Cádiz soñado?

-Un Cádiz con un nivel cultural mucho más elevado, que es un problema real de la ciudad. Si no se puede el pleno empleo por lo menos superar estas cifras de desempleo que son angustiosas. Mucho más educada y que recupere toda su riqueza patrimonial a todos los niveles y aquí en patrimonio entra todo. El natural con un parque que tenemos olvidado; el arquitectónico con unas murallas y esos baluartes dejados de la mano de Dios, y artístico con las bellezas y las singularidades de Cádiz que está muy pocos potenciadas. Una ciudad próspera que tenga futuro y sobre todo, los problemas acuciantes de vivienda, empleo, etcétera, estén solucionados. Nada más y nada menos.

-Habla de falta de formación. ¿Hemos creado una manera de vivir a base de subsidios?

-Sí pero para buscar la culpa, se lo adjudicaría a los dos grandes partidos en tamaño que han gobernado esta ciudad, que son el PSOE y el PP, que lo que han hecho es afianzar y desarrollar un sistema clientelar que ha calado en la gente. Esa situación de "¿qué hay de lo mío?" y "¿qué me van a dar?" sin ofrecer nada a cambio, está muy interiorizado y es un vicio y un estigma que hay que superar. Romper esa inercia, depender del chanchullo, va a a costar mucho pero ese es uno de los objetivos fundamentales de los ayuntamientos del cambio. La gente tiene que ofrecer sus propias posibilidades y al mismo tiempo permitir que afloren.

-Se ha generado una gran ilusión y a la vez esto produce muchas expectativas. En este año y medio ¿se están cumpliendo?

-El balance es de luces y sombras. Ha habido avances de forma clara pero el ayuntamiento no ha funcionado como un colectivo orgánico sino que cada concejalía ha sido un reino de taifas por lo que el balance es muy diferente dependiendo de qué concejalía que hablemos . Por ejemplo, en mi parcela medioambiental el balance es muy negativo porque no es que se haya hecho poco sino que no se ha hecho nada. Veremos ahora qué pasa con el nuevo concejal.

No es por arrimar el ascua a nuestra sardina pero veo que el balance más positivo es el de nuestra concejalías.

En otras áreas, por ejemplo, el balance en asuntos sociales es muy negativo. No ha habido feeling y no ha habido sintonía con los colectivos como por ejemplo Derechos Humanos. El balance es muy ambivalente. No hemos conseguido por ejemplo que Podemos y Ganemos funcionen de una manera conjunta. De hecho tenemos unas comisiones mixtas, donde yo estoy en el comité de enlace, para hacer un seguimiento de cada concejalía que prácticamente se han reunido muy poco, no se han hecho acciones conjunta. En definitiva se ha trabajado como compartimentos estancos.

-Caso del agua de Loreto. ¿Qué opinión tiene de todo lo que ha pasado y de lo que sucedió aquellos días?

-Es un ejemplo de libro de un atentado a la salud pública. Hubo una mala denuncia de estas tres personas y lo digo porque en vez de hacerla con carácter municipal y dejarlo en manos de los jueces, hicieron una delegación personalizada para ponerlo en manos de la Fiscalía, que lo que hizo fue archivarla y sirvió para poner en bandeja la postura esta de denuncia injustificada del PP.

¿Qué ocurrió? Allí hubo presuntamente un triple delito. El primero que se ha comprobado con el informe de los responsables actuales de Aguas de Cádiz, el de una puesta en la red de agua potable de agua contaminada con la bacteria coliforme porque era un agua estancada. Activaron una serie de válvulas que llevan años cerradas y en vez de poner en marcha un protocolo de desinfección y de limpieza, la metieron directamente a la red y por lo tanto contaminaron a toda la barriada. Pero no queda ahí la cosa sino que una vez que se detecta la contaminación están obligados a informar a la autoridad sanitaria para que tome las medidas precautorias. Como se ve en el informe hubo una dilación a la hora de informar. Tercer delito, presunto también , cuando vieron esto hicieron una maniobra de distracción y fue echarle las culpas a una causa que sabían que era mentira, a un bloquecito de viviendas que presuntamente contaminó al barrio. Eso es imposible porque ese bloque está en depresión y, por lo tanto, no puede suministrar agua a otro sector que tiene más presión. Está demostrado documentalmente. Sin embargo, y así se lo he hecho saber a Barcia, lo han gestionado mal. En vez de hacer una denuncia con ese soporte técnico hicieron esta especie de postureo que ahora ha venido esta querella del PP injustificada porque hay una presunta responsabilidad de estas tres personas; del gerente anterior, de su presidente anterior y del jefe de área. Este tomó la decisión de abrir las válvulas.

-Y si tan claro está en el informe, ¿por qué lo archiva la Fiscalía? Porque ellos también pueden actuar de oficio.

-Inexplicable. Yo me he leído todo el informe y ahí se pone de manifestado esa inacción y esa mala acción pero ya se sabe que con los jueces, como decía Pacheco, depende .

-Al final no va a quedar en nada.

-Pues no estoy tan seguro porque al final la Audiencia Provincial ha reactivado la querella. Yo estoy pidiendo al Ayuntamiento que haga suyo el informe técnico, que lo reactive ahora que tiene que abrirse nuevas diligencias y que haga ver que esa mala acción fue descarada y se pone de manifestó de manera documental. Es un atentado contra la salud. En el auto de la Audiencia Provincial decía que es un delito en abstracto. Eso no es cierto. Si coges el Código Penal lo que dice es que cuando la autoridad pone en activo sustancias que pueden poner en peligro la salud, esto es un delito. Esto es un asunto de libro. Pusieron sustancias que estaban contaminadas que atentaban a la salud de toda una barriada.

-¿Cree que es innecesaria la terminal de contenedores?

-Absolutamente. Es una obra faraónico con una financiación incierta aunque parece que eso se ha resuelto. Se han hecho unas previsiones de crecimiento de los Teus que son infladas y ajenas a la realidad. El tráfico de contenedores sigue en declive . Ahora son 100.000 Teus al año y las previsiones eran que se triplicara o quintuplicara el tráfico cuando hay una competencia real por parte de Tanger-Med, Algeciras, y un pueblo portugués llamado Sines y ahora la competencia de Huelva y Sevilla. No hacer un cálculo global y unas previsiones infladas y alejadas de la realidad han provocado una situación de un proyecto desmesurado que ha salido a licitación su explotación y ha quedado desierto.

-El gaditano se mira mucho el ombligo pero quizás de una manera un poco simplista. ¿Somos amantes de lo gaditano pero es más una pose que un fondo real?

-El gaditano tiene una cosa buena y otra mala. La buena es el espíritu creativo tan maravilloso que hacen en el mundo del carnaval y me pregunto por qué no se hace en el emprendimiento. La parte negativa es la del gadita. Una situación un poco narcisista de entender que como Cádiz no hay nada, que es la mejor del mundo, etcétera. Eso es provinciano, cateto.

-¿Está orgulloso de que Cádiz no tenga plaza de toros?

-Evidentemente. Y eso ha sido gracias al movimiento animalista y también fui parte activo de la plataforma contra la multiusos que todavía está en el PGOU que presuntamente era para muchas cosas pero que escondía un objetivo taurino. La afición va en declive y si quieren mantener esa afición bastante innoble tienen El Puerto. De todos modos la tortura animal legalizada habría que evitara.