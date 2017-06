Cupones que dan vida

El juego es siempre cosa de gente optimista. El pesimista, cuando juega, sólo lo hace de manera preventiva de una fatalidad mayor: que le toque a los demás y a él no. El jugador, sin embargo, no gasta nunca: invierte en ilusión. La que le contagia el crupier o el lotero. En Cádiz, ciudad optimista y pesimista a partes iguales, nació en 1812 la Lotería Nacional. Y en 1928, de la mano de Luis del Rosal Caro, filántropo y alto funcionario en el Gobierno Civil, el cupón benéfico de la Sociedad de Socorro y Defensa del Ciego, antecesor del de la ONCE. Hoy no hay esquina principal en la que no opere uno de estos agentes recaudadores de fondos benéficos. No todos son invidentes. Sólo hace falta una discapacidad reconocida superior al 33% y superar un curso de iniciación a la actividad comercial.

Cristóbal Morales lleva ocho años vendiendo ilusión. Fue administrativo, colaborador social de la Junta y estuvo empleado en una firma de congelados. Ha sido tenor de Martínez Ares, con Los Cobardes; salió en Los Soldaditos; en España la Nueva; con Antonio Martín; tres años con Enrique Villegas; con Pedro Romero y once años con Quiñones y con Faly Mosquera. 27 años compatibilizando trabajo y Carnaval. "Espero ser llamado de nuevo", dice. El vuelco a su vida se lo dio la operación de un tumor en el 89. Y el contacto con la ONCE, un amigo que le presentó a José Alejandro Pérez Peralta, compañero del sindicato UTO-UGT. Hoy es miembro del comité de empresa. "Lo llevo bien; gracias a Dios conozco a mucha gente", cuenta contento desde su puesto en la esquina de San Francisco con San Agustín. "Esto a veces es duro cuando llueve o hace calor, pero siempre vamos cumpliendo con los objetivos. La gente del Carnaval viene a verme, echamos un ratito y, eso sí, todos se llevan su numerito. El secreto es caer bien, tener ese don, ese pequeño arte... Aquí estamos para repartir ilusión".

Dieciséis años trabajando de calderero para una contrata de Navantia a David García le dejaron una hernia en el cuello que le llevó a una incapacidad para ejercer su trabajo habitual. "Aquello me rompió mi rutina de toda la vida, pero en la ONCE se portaron bastante bien y me dieron salida laboral. Llevo un año y dos meses en esto y la verdad es que muy bien. Pero hay que trabajárselo para vender lo máximo. Ya he firmado mi segundo contrato y espero que sean muchos más". Trabaja de viernes a martes en tres puntos diferentes.

Ignacio Rodríguez empezó a vender números hace 12 años en la playa. "El 19 de junio, un día antes del ascenso del Cádiz a primera en Chapín. Que soy cadista hasta la muerte". Limitado por una minusvalía de nacimiento, Ignacio ha sido chicuco, ha cuidado a personas mayores, ha trabajado en el aparcamiento del Clínico de Puerto Real, en la UTE de limpieza, en una escuela taller, en una lavandería y en cien tajos más. "Siempre me he buscado la vida, es lo que sabemos hacer en Cádiz", dice orgulloso.