C's critica que el programa de la Fundación de la Mujer es "incoherente"

La concejala de Ciudadanos y vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer, María Fernández-Trujillo, se mostró ayer crítica con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento por su "falta de diligencia" al presentar al Consejo Rector de esta entidad que se va a celebrar hoy un programa de actuación y objetivos generales para 2018 "que está falto de información y resulta incoherente". "Pretenden que aprobemos un programa que se presenta mal y tarde", afirmó.

En primer lugar, la edil de la formación naranja hizo alusión a que "debatiremos una programación de la que ya han pasado dos meses y medio y es ahora cuando se trae el Consejo Rector, sin que nadie haya participado en su redacción. Mañana -por hoy- debatiremos acciones ya pasadas, como la campaña del Carnaval sin violencia, el programa 'Sin Tabús', que debía haber empezado en enero y no sabemos nada, o las actuaciones para la conmemoración del 8 de marzo que se celebran estos días".

Para Fernández-Trujillo, la programación presentada "no es concreta". "Por ejemplo, se establecen fechas destacadas y programas, pero no se sabe nada sobre las acciones específicas que se llevarán a cabo en cada una de ellas", aseguró. Asimismo, también afeó que no se expliquen las actividades del Día de la Visibilidad Trans, que se celebra el 31 de marzo.