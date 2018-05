C's carga contra el equipo de gobierno por la tardanza en aprobar las cuentas

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, se mostró ayer muy crítico ante la ausencia de presupuestos municipales del 2018. "Llevamos cinco meses de retraso y al equipo de gobierno parece no importarle", afirmó, antes de añadir que "el presupuesto municipal es la rueda que hace que la ciudad se mueva, y como podemos ver, la ciudad lleva parada desde el inicio de la legislatura, porque a mayo de 2018 el equipo de gobierno no ha sido capaz de sacar hacia adelante unos presupuestos consensuados y participados. O han sido prorrogados o aprobados por la puerta de atrás, y finalmente anulados. A día de hoy no sabemos nada del pleno extraordinario para aprobar los presupuestos". Asimismo, insistió en la necesidad de que el equipo de gobierno realice las actuaciones necesarias para la elaboración de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017, una propuesta que llevarán al pleno del próximo viernes.

"Una vez más nos encontramos con que Podemos va tarde y es incapaz de cumplir los plazos establecidos", insistió Pérez Dorao. Algo que para el edil es muestra "de la falta de capacidad y de gestión del alcalde y su equipo para llevar el día a día de los asuntos municipales". "Por ejemplo, la sentencia del TSJA en la que anula los presupuestos del 2016 aprobados en Junta de Gobierno Local". Para finalizar, insistió en que "es importante contar con la liquidación del presupuesto del año 2017 de cara a la redacción, negociación y consenso del presupuesto que habrá de aprobarse para el ejercicio 2018, ya que el resultado de su ejecución debería tenerse en cuenta para corregir los defectos y desviaciones que se hayan producido".