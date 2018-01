"Cruz Roja sólo nos ofreció 12 horas semanales en Algeciras o Tarifa"

El cierre del centro de estancia diurna para mayores de Cruz Roja Española en Cádiz no acaba de generar polémica. Anteayer, desde la ONG reconocían que de los once trabajadores que mantenían el servicio sólo se había reubicado a uno porque otros tres habían rehusado los traslados propuestos. Pues bien, ayer ex empleados del centro explicaron a este periódico por qué no aceptaron las reubicaciones propuestas: A dos de ellos les ofrecían trasladarse a Algeciras o Tarifa, pero con una semana laboral de tan sólo 12 horas, y a una tercera, de 24 horas de lunes a domingo.

"No está el mercado laboral como para rechazar empleos en condiciones dignas, pero, como comprenderá, no se puede sobrevivir ni en Algeciras, ni en Tarifa, ni en ningún sitio con 12 horas semanales de trabajo, que en nuestro caso vienen a suponer unos 375 euros netos al mes", aclara uno de ellos. La propuesta "es ridícula", añade otro.

Para colmo, durante la mayor parte del proceso de cierre del centro los trabajadores dicen haberse visto completamente "desasistidos" por su comité de empresa, hasta el punto que algunos de ellos llegaron a reprobarles su "inacción".

"Mantuvieron una primera reunión con la dirección y luego otra con nosotros y con un asesor sindical. Se comprometieron a hacer lo posible por encontrar una solución. Luego ya no supimos nada más de ellos; han estado desaparecidos", relata uno de los trabajadores despedidos.

El caso más sangrante en todos los sentidos es el de una empleada que ha terminado demandando a la organización. "Saben que vivo una situación personal y familiar muy complicada, que estoy sola con mi hijo de once años y que con 800 euros es imposible que salgamos adelante en Algeciras; pues aún así me han dicho que eso es lo que hay", explica entrando en detalles que evidencian el difícil trance por el que pasa.

Respecto a la posición del comité -y al de un asesor sindical- en todo el proceso de cierre del centro, esta trabajadora va más allá que sus compañeros: "Ha sido de vergüenza, no han dado la cara por nosotros, han estado apoyando a la empresa en todo momento; les enviábamos correos pidiéndoles información y una reunión y no nos contestaban; incluso nos hemos sentido amenazados: nos dijeron que sería peor si seguíamos difundiendo nuestro problema en las redes sociales y en prensa", lamenta indignada. "Además, no cobramos hasta ayer [por el martes], así que imagínate cómo hemos pasado las Navidades", añade.