Críticas a la poca concreción del borrador del Plan contra la Violencia de Género

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz criticaron ayer el borrador del I Plan Integral contra la Violencia de Género, que se abordó el pasado miércoles en una reunión de trabajo en la que echaron en falta la presencia de algún representante del equipo de Gobierno.

Los tres partidos destacaron que solo estuvo al principio la concejala Ana Camelo, que se marchó a los pocos minutos; algo que, en opinión de María José Rodríguez, del PSOE, es una "falta de respeto".

Para Mercedes Colombo, del PP, el "plantón" del equipo de Gobierno "da idea del interés que tiene Podemos y Ganar Cádiz por la lucha contra la violencia de género". Y lanzó una reflexión: "Esa es la idea que tienen de participación, que los demás hagan el trabajo que tienen que hacer ellos como responsables políticos".

Sobre el borrador del I Plan Integral contra la Violencia de Género, la concejala de Ciudadanos, María Fernández-Trujillo, resaltó su falta de concreción. "Era un plan basado en conceptos genéricos que no afrontaban el día a día y las necesidades específicas para luchar contra la violencia de género en la ciudad de Cádiz", en palabras de Fernández-Trujillo, quien señaló que el borrador "era simplemente una declaración de intenciones, sin una sola medida concreta, sin datos centrados en nuestra ciudad, sin presupuesto y sin cronograma definido. Nos desconcierta que el equipo de Gobierno pensara dejar resuelto este tema en una jornada de cuatro horas, cuando lo único que sacamos en claro es que quedan meses de trabajo".

Por su parte, Mercedes Colombo alegó que "un plan que no está calendarizado y que no contempla un presupuesto es cualquier cosa menos un plan". Afirmó que "la evidencia de que el documento no era válido, ni siquiera como punto de partida, llevó la reunión a una fase de debate en la que se estableció el método de trabajo para la redacción de un verdadero Plan Integral contra la Violencia de Género en Cádiz". Y llamó la atención sobre el hecho de que la dinámica de trabajo que comienza ahora se ha decidido sin la presencia de ningún representante del Gobierno local. Colombo indicó al respecto que "parece evidente que Podemos y sus socios han abandonado la lucha contra la violencia de género porque precisamente las mujeres gaditanas que han sufrido esta lacra no ceden a su chantaje de silencio. Les dijeron en su momento que si no dejaban de quejarse públicamente, no tendrían su apoyo, y lo están cumpliendo".

Optando por el lado positivo de la situación, María José Rodríguez se congratuló de que ahora "se va a comenzar a trabajar en un verdadero Plan Integral contra la Violencia de Género en Cádiz. Después de que el equipo de Gobierno nos presentara un borrador estéril y falto de contenido, hemos conseguido que se inicie un trabajo serio que realmente venga a incrementar la igualdad y a erradicar la violencia contra las mujeres en nuestra ciudad".

La concejala socialista recordó que la elaboración de este plan se aprobó en el pleno municipal de septiembre de 2015, "por lo que han tenido tiempo más que suficiente para elaborar un documento efectivo, y no el que nos han presentado, que venía simplemente a intentar salir del paso", denunció.

Para Rodríguez, "es lamentable la forma en que este equipo de Gobierno ha querido gestionar un tema tan importante como la violencia de género en nuestra ciudad. Además del procedimiento irrisorio que nos plantearon, nos hemos encontrado con un borrador lleno de deficiencias, sin medidas concretas, incompleto, que no aporta ninguna novedad o avance respecto a la prevención de la violencia de género, que no incluye a los menores, sin plazos de cumplimiento y sin aportación económica alguna", detalló, añadiendo que "se trata de un documento sin pies ni cabeza. Es una falta de respeto a toda la ciudadanía, y sobre todo, a las víctimas".