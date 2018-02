Crece el control a la hostelería para el Carnaval

A pocos días del inicio de la fiesta grande de la ciudad, la hostelería se frota las manos ante la oportunidad de negocio. A partir de este sábado, y durante una semana, el casco histórico, y otras zonas, se llenará de mostradores de determinada marca comercial a pie de calle, vendedores ambulantes, puestos de comida rápida, todos ellos añadidos del paisaje carnavalero.

En esta edición, las autoridades intensificarán los controles sobre los establecimientos hosteleros y velarán por que no se vendan alimentos de manera ilegal en la calle. Además, hoy está previsto que se celebre la Junta Local de Seguridad, que arrojará más luz sobre cuántos efectivos policiales se dedicarán a esta labor de vigilancia que se enfoca a la protección del consumidor.

Colocar altavoces en un mostrador acarreará sanción económica y paralización de actividad

En el bando municipal relativo a la autorización para la instalación de barras o mostradores, el Ayuntamiento aclara que sólo los locales clasificados de hostelería podrán usar este reclamo para el público. Por otro lado, las asociaciones de vecinos y peñas tendrán permitida su instalación en caso de que en su licencia de apertura se incluya una barra de bar. Aviso: el plazo ya está cerrado.

A menudo el público general desconoce cuáles son las condiciones que deben cumplir estos habituales mostradores. Por ejemplo, el cartel de prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años debe figurar bien grande. Tampoco se pueden instalar hornillos, barbacoas o cualquier cosa que pueda desprender fuertes olores o grasas.

Y atención porque aquí viene uno de los errores clásicos de bulto: los altavoces. A lo largo de los carnavales se ha podido ver como estos suenan a todo volumen con un recopilatorio de las coplas más punteras en cualquier barra de la ciudad. A algunos les parecerá que aportan ambiente a la calle, pero la realidad es que estos altavoces están prohibidos. Si se incumple lo mencionado anteriormente o el local no tiene permiso para la colocación en la calle de una barra, la institución pertinente puede proceder a la paralización de la actividad e imponer multas que oscilan entre los 100 y los 750 euros.

En cuanto a normas higiénicas, no se podrán elaborar alimentos al aire libre y habrá que utilizar vajillas y cubiertos de un solo uso, entre otras exigencias. Un año más el foco estará puesto sobre la venta ilegal de alimentos. El presidente de Horeca, Antonio de María, defiende la calidad de la hostelería y la preparación para atender con calidad a la ingente cantidad de público que se espera.

"En la calle vende todo el mundo sin ningún control sanitario. Pero es un fenómeno que se repite en toda la ciudad y habrá que tomar alguna medida, no sé si habría que poner voluntarios como se hace con las playas o algo similar", propone Antonio de María. Para este último, el marisco "callejero" es "la peor arma de destrucción de turistas que tiene Cádiz". El representante de los hosteleros explica que "los ostiones y erizos ilegales no están depurados" al ser mariscados de forma furtiva y no pasan los procesos sanitarios que exige la legislación. Y concluye: "Los que nos visitan tienen que saber que no deben consumir esto".