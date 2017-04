Consternación en un PSOE abatido

Primero el estupor, después la consternación y al final el abatimiento. El PSOE entró en estado de shock. El impacto de la noticia de la muerte de Chacón fue brutal y provocó una catarata de reacciones que fueron de la "desolación" de Alfredo Pérez Rubalcaba al "dolor y la impotencia" de todo el partido, tal como transmitió la dirección interina de éste en su cuenta de Twitter. El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, dijo estar "absolutamente destrozado" y los barones socialistas expresaron su consternación por la desaparición fulminante de la ex ministra. Ximo Puig (Valencia), Javier Lambán (Aragón), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Francina Armengol (Baleares) y Gillermo Fernández Vara (Extremadura) expresaron la tristeza que les había provocado la noticia del fallecimiento de la compañera de partido.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, recordó emocionado a Chacón como una militante de "una sola pieza" y de "profundas convicciones", que deja a los socialistas catalanes "muy tristes". La presidenta de la Junta y candidata a la secretaría general del PSOE, Susana Díaz, difundió en su cuenta de Twitter: "No te olvidaré nunca". Mientras, sus adversarios en la lucha por el liderazgo del partido, Pedro Sánchez y Patxi López, también expresaron sus sentimientos en la misma red social. "Consternado y roto", escribió Sánchez. El ex lehendakari se sintió "tremendamente impactado" por la "terrible noticia".

"Me duele la muerte de Carme. Por ella, por su hijo y por su madre. No es lo más común, pero es así como lo siento. Ella sabía por qué y su madre también", dijo a Efe el ex presidente Felipe González, que elogió el "compromiso con eso que define el socialismo democrático la lucha por la justicia social" de Chacón. "La echaré de menos. Dejará hueco", sentenció González.

El ex ministro y ex secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) Javier Solana, también expresó su consternación. "Un gran golpe", escribió en su perfil de Twitter, donde ha añadido: "Tenía mucha vida por delante para seguir trabajando por todo lo que tanto quería. Tristeza".