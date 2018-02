Consolidar lo ya iniciado en lugar de abrir nuevas vías

Un año y una semana después, el próximo miércoles, 7 de febrero, Susana Díaz y José María González volverán a verse las caras para hablar de Cádiz. En esta ocasión, el encuentro será en la capital andaluza, en la sede de la Junta en el Palacio de San Telmo. Hasta allí viajará el alcalde de la ciudad para analizar con la mandataria andaluza el nivel de consecución de los distintos compromisos adquiridos el 1 de febrero del pasado año y seguir marcando la hoja de ruta de ese trabajo conjunto que ambas administraciones han comenzado.

Fuentes municipales han trasladado que el objetivo del alcalde no será poner sobre la mesa otra retahíla de proyectos paralizados por la Junta en la ciudad, sino que más bien el enfoque de la reunión irá dirigido a consolidar y dar mayor impulso, si cabe, a esos puntos sobre los que ya se ha trabajado en este año y que, en algunos casos, no han alcanzado aún el ritmo esperado. Puede ser este el caso de la implicación de la Junta en el Museo del Carnaval, de una mayor actividad en materia de rehabilitación o de las inversiones en el Puerta del Mar, entre otras.

No está previsto, por tanto, que se ahonde en esos otros muchos puntos olvidados que la administración mantiene en la ciudad. Por ejemplo el edificio de Náutica, que hace unos días volvía al debate público ante el proyecto de fortalecer el frente universitario y la propuesta del PP de que el edificio sea el futuro Museo de Arqueología Subacuática. O la residencia de Tiempo Libre, cuya tramitación para conventirla en un futuro equipamiento hotelero sigue paralizada. O los solares de Tolosa Latour (donde se iba a levantar la Ciudad de la Justicia) o del futuro hospital (cuya construcción debiera también la administración andaluza concretar de una vez si va o no a realizar). La devolución del centro del callejón del Tinte al Ayuntamiento, una vez que se puso en funcionamiento la Casa de las Artes; o el impulso de ese convenio urbanístico que en su día -antes de la llegada del actual equipo de gobierno- pactaron las dos administraciones forman parte de ese largo listado de asuntos pendientes de la Junta en Cádiz que por el momento no se van a poner sobre la mesa, según plantea el Ayuntamiento.