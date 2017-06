El Consistorio también prefiere el carril bici por el interior del puerto

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta Local de Gobierno de ayer, Martín Vila, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Cádiz, dejó claro el sentir del equipo de gobierno en torno al carril bici. Pese a que tras la reunión de esta semana con el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, Federico Fernández, se indicó que se iba a volver al trazado original por Canalejas hasta que no se firme el acuerdo con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz que permita entrar en sus terrenos, el edil de Ganar Cádiz indicó ayer que "mantenemos que el trazado que debe conectar los dos ramales, el de extramuros con el del casco histórico es el que debe coger por dentro del puerto. El trazado por Canalejas supone serpentear y entrar en un conflicto peatón-ciclista, que es lo que no sólo no queremos sino lo que el propio Plan Andaluz de la Bicicleta nos dice que no debe hacerse".

Organizaciones como La Zancada ya han comentado que tampoco ven con buenos ojos esta solución alternativa. "Ya hemos dicho que necesitábamos que nos dejaran tiempo para solucionar este aspecto con la APBC, que en otras ciudades parece que se han solucionado más fácilmente pero que aquí nos está costando más. Sólo necesitamos un poco más de tiempo pero nuestro deseo es que se respete el trazado por el interior del puerto porque es el mejor para todos".

Se supone que a finales de este mes de junio debe salir ya en el BOJA la licitación del carril de extramuros y que en unos meses se iniciarán los trabajos.