El Consistorio asume que el bono estatal llevaría a Eléctrica a la ruina

El Ayuntamiento de Cádiz insta al Gobierno central y a todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a que no convaliden hoy el Real Decreto Ley 7/2016 sobre el bono social eléctrico, que impide que lo ofrezcan pequeñas y medianas compañías como Eléctrica de Cádiz y exige, sin embargo, que lo financien. La petición del Consistorio al Ejecutivo de Rajoy y a todas las fuerzas parlamentarias emana de un acuerdo del Pleno municipal aprobado por unanimidad el pasado viernes, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

"Todos los partidos del Ayuntamiento de Cádiz le mandamos un mensaje claro al Gobierno: No puede aprobar un decreto que suponga la ruina de las pequeñas comercializadoras, porque además de ser discriminatorio, es absolutamente injusto", resalta el Equipo de Gobierno. E insiste en denunciar que con la excusa de evitar los cortes de luz "se puede aprobar un real decreto ley que será la ruina de las pequeñas comercializadoras y que va a tener como consecuencia la subida de las tarifas en el mercado libre".

A la empresa mixta gaditana -que tiene un 55% de participación municipal- le costará unos 500.000 euros anuales, lo que representa la mitad de sus beneficios. El equipo de Gobierno reconoce que el nuevo sistema de financiación de estas ayudas destinadas a quienes no tienen suficientes recursos para pagar la factura eléctrica supone un grave perjuicio para las comercializadoras como Eléctrica de Cádiz. Además, argumenta que el hecho de que sólo puedan ofrecer el bono social eléctrico las grandes comercializadoras de referencia hace que el resto de los consumidores se vean desprotegidos y excluidos.

Asimismo, el Ayuntamiento insta al Gobierno central a la revisión del mecanismo de financiación del bono social y a su reforma en términos de proporcionalidad en función del volumen de negocio de las empresas y/o al volumen de energía, y no al número de clientes, como actualmente pretende. Y también se pide que se incluya en el desarrollo del reglamento del real decreto ley que todos los consumidores puedan acceder al bono social, independientemente de la comercializadora con la que tengan el suministro contratado. Para ello, todas las compañías que lo deseen deben poder facilitar el bono social, no sólo las grandes, las de referencia, entiende el Ayuntamiento. De hecho, el Consistorio, con el apoyo y el trabajo participativo previo de la Mesa contra la Pobreza Energética, está intentando implantar otro bono social para los clientes de Eléctrica de Cádiz que no puedan hacer frente al pago de las facturas.

"Es muy lamentable que el mecanismo de financiación del bono social del Gobierno del Partido Popular vuelva a ser discriminatorio y además castigue a las pequeñas y medianas comercializadoras, poniendo sobre sus espaldas el peso de la financiación de un bono social que no pueden ofrecer", apuntan desde el Gobierno local.

Por ello, instan al Gobierno a que elabore un Proyecto de Ley del bono social "con diálogo y transparencia, valorando todos los impactos y sin excluir de esta ayuda social a los clientes de las empresas que no son comercializadoras de referencia".