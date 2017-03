El Consistorio y el PP se enfrentan por la campaña de la escolarización

La campaña que ha puesto en marcha la Delegación de Enseñanza del Ayuntamiento de Cádiz para promover la elección por parte de los padres de la escuela pública frente a la concertada para la escolarización de sus hijos ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el equipo de Gobierno y el Grupo Municipal Popular. El cruce de declaraciones a raíz del envío de cartas a las familias que tienen que matricular a sus pequeños en los centros educativos para incentivar que escojan los colegios públicos derivó a última hora de la mañana en una petición de dimisión contra la concejala del PP Mercedes Colombo o la rectificación de sus palabras.

Esta solicitud se produjo después de la intervención de Colombo en rueda de prensa. En ella, la edil quiso mostrar la "oposición" de su grupo "a ese afán del equipo de Gobierno de crear problemas donde no los hay" con la intención, según ella, de "intentar que la ciudadanía esté pendiente de otras cosas y no de los problemas de Cádiz". "El afán es enfrentar, dividir y poner etiquetas a los ciudadanos", lamentó Colombo, entendiendo que el equipo de Gobierno no debe pronunciarse sobre la coexistencia de los colegios públicos y los colegios mantenidos con fondos públicos (los concertados). "Unos representantes de todos los ciudadanos no deben manifestarse sobre eso", dijo.

Ana Fernández afirma que esta acción no es "en contra" de la escuela concertada

La edil recordó que la escuela concertada existe en la ciudad porque no hay colegios públicos suficientes. Y puso también sobre la mesa los 170.000 euros que el equipo de Gobierno restó al área de Educación cuando modificó los presupuestos de 2016 por segunda vez. "Lo que tienen que hacer es lo que tienen que hacer. Que se preocupen de asegurar la limpieza en los colegios públicos de la ciudad", espetó Mercedes Colombo, que se preguntaba ayer "qué necesidad hay de dividir a los niños y niñas de Cádiz". "Lo que les falta es poner un brazalete a los niños que van a los colegios públicos o a los concertados", llegó a decir la concejal popular, insistiendo en que "no es bueno adoctrinar, decir que el colegio público es bueno y el concertado es casta".

Tras Colombo, la concejala de Enseñanza, Ana Fernández, compareció acompañada por el presidente de la Flampa Gades, Pepe Guillén, y el vocal de Intramuros, Daniel Rodríguez, para presentar la campaña preparada por el Ayuntamiento. En ella, se anunció que además de la carta que se ha enviado a los padres, se va a reproducir un breve anuncio de televisión a través de la emisora municipal Onda Cádiz para promover desde el Consistorio la elección de los colegios públicos.

Tras la comparecencia de Fernández, el Ayuntamiento dio un paso más y envió a los medios un comunicado pidiendo a Colombo que abandone su cargo en la Corporación o que rectifique lo dicho anteriormente. El equipo de Gobierno justificó esta solicitud al señalar que "comparar la defensa de la educación pública con el holocausto nazi no es sólo una aberración política, sino que supone una absoluta falta de respeto a los valores democráticos. Además, no se puede consentir que se utilice a los niños como arma arrojadiza sobre este equipo de Gobierno".

Antes, en la presentación de la campaña se intentó escapar de la polémica política para dar razón de ser a las acciones que se están llevando a cabo. La concejala de Enseñanza, Ana Fernández, argumentó la decisión de promover este tipo de actuaciones junto a la Flampa Gades en su posicionamiento en favor de la escuela pública, lo que no se hace "en contra de la concertada", por lo que aseveró que se realiza "respetando el derecho de los padres a decidir".

"Creemos necesario que desde lo público se apoye a lo público", sentenció Fernández, que explicó como un motivo de peso para la realización de la campaña la diferencia de recursos entre las escuelas públicas y las concertadas para publicitar sus beneficios ante los padres.

De hecho, la única crítica que salió de esta rueda de prensa por parte tanto de la edil de Enseñanza como del presidente de la Flampa Gades, Pepe Guillén, fue la falta de mantenimiento de los colegios públicos por parte del anterior equipo de Gobierno del PP.

El representante de las asociaciones de madres y padres agradeció al Ayuntamiento su colaboración "por coherencia" y evidenció que la campaña no busca la polémica y lo que hace es "hablar de las cosas buenas que se están haciendo por nuestros hijos". Por ello, Guillén afirmó que no entendía las críticas del PP a esta acción, ya que "no se ataca a nadie". "Si leéis la carta, sólo se habla en positivo de la escuela pública", dijo.