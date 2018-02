La Consejería de Salud sigue sin concretar un encuentro con Pascual

El hospital San Rafael de Cádiz prestará a partir de hoy el servicio de Urgencias de forma gratuita para todos los usuarios identificados en el sistema público de salud de Andalucía que requieran este servicio. Hasta ahora, por las puertas de Urgencias tan sólo podían acceder pacientes y clientes de los seguros privados que sí tienen acordado este servicio, no siendo aceptados los ciudadanos procedentes de la sanidad pública, a falta de un concierto con la Junta de Andalucía que cubriera esta circunstancia.

A raíz de este anuncio adelantado por Diario de Cádiz se formó un gran revuelo y se registró un sinfín de reacciones, entre las que destacó la de la Junta de Andalucía, cuya Consejería de Salud llegó a advertir al empresario de "medidas" oportunas sin seguía adelante con su oferta.

Ayer mismo, el delegado del Gobierno de la Junta, Agustín Muñoz, volvió a recordar que "esta situación puede generar confusión", así como que hace dos años se ofreció a José Manuel Pascual la posibilidad de concertar San Rafael y éste no se presentó, "pues no le interesaba en ese momento". A esto, Muñoz dejó claro que, de momento, no se ha concertado ningún encuentro entre algún representante de la Junta y de la empresa de Pascual

Desde el colectivo de la Marea Blanca gaditana también pidieron un encuentro con Salud puesto que consideran fundamental "no confundir a la población".

El planteamiento de la oferta que realiza dicho empresario de abrir las Urgencias asumiendo los ingresos médicos y quirúrgicos que, de forma absolutamente segura, ello generaría, "tiene el riesgo de que en poco tiempo se podría exigir un concierto con la Consejería de Salud de la Junta de andalucía, con la presión social que dicha situación generaría", sospechan desde el colectivo de Marea Blanca.