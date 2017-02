Concurso de Carnaval en el Andalucía

27 de febrero de 1952. Con extraordinaria concurrencia de público, al extremo de que se agotaron todas las localidades horas antes de comenzar la función, se celebró en el teatro Andalucía un nuevo concurso de coros y chirigotas que en días anteriores habían recorrido las calles de la ciudad, patrocinado esta vez por Créditos Rucas. Actuaron las agrupaciones que habían sido premiadas en el concurso del Falla, siendo jurado el mismo público presente en la sala que emitió sus votaciones al final de la sesión. En coros, el primer premio fue para Los guerreros del castillo X; segundo, Robín y sus arqueros y tercero Los bufones reales. En chirigotas, primero, Los monosabios; segundo, Los fontaneros y tercero Los mercaderes tangerinos.

Primer día de Carnaval

28 de febrero de 1927. No pudo el tiempo mostrarse más propicio a las fiestas de Carnaval. Fue un día el de ayer casi primaveral, notándose calor, particularmente en las horas del mediodía. Los trenes de la mañana trajeron un buen contingente de forasteros, especialmente desde Jerez y los Puertos. Desde San Fernando, en sus tranvías, no cesaron de llegar isleños. La plaza de San Antonio se vio concurridísima, celebrándose por la tarde el concurso de disfraces infantiles. Las tiendas y cafés agotaron hasta los aljibes. En el barrio de la Viña se vio menos animación que en años anteriores, aunque no de manera exagerada. Por la noche, los bailes en diferentes centros resultaron muy brillantes, siendo de destacar el del Mercantil, en el Gran Teatro; el del Casino Gaditano y el del Balneario de la Palma y el Real.