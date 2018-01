Concierto de Luar Na Lubre en el Momart

El grupo gallego de música celta Luar Na Lubre regresa hoy a Cádiz para ofrecer un concierto en la sala Momart Theatre, en la Punta de San Felipe, dentro de la gira que la banda está ofreciendo con motivo de su treinta aniversario. El concierto comienza a las nueve de la noche, y la apertura de puertas será a las ocho.

Luar Na Lubre ha sido premiada en numerosas ocasiones con reconocimientos a nivel estatal e internacional, con nueve premios de la música y dos discos de oro de sus trabajos. El primero de esos discos, por Prenilunio, fue entregado por Mike Oldfield en su casa de Londres. Allí fue donde el músico británico versionó O Son Do AR retitulándolo The Song of the sun. Este momento fue trascendental para la historia de la banda, ya que le abrió la posibilidad de que su música fuera conocida por un público más amplio.