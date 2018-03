Concasa no tira la toalla y le ofrece a MSC un puerto más competitivo

La empresa Concasa se niega a darlo todo por perdido y apela a los responsables de los servicios portuarios (prácticos, amarradores, estibadores y remolcadores) para, entre todos, lanzar una oferta a MSC que logre frenar su marcha de Cádiz.

La cuenta atrás se ha iniciado ya y dos fechas quitan el sueño no sólo a Concasa sino a toda la comunidad portuaria, incluyendo, como no puede ser de otra manera, a los responsables de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC). La primera de ellas, el 4 de abril, fecha en la que MSC pondrá en funcionamiento su tren Sines-Sevilla, dejando así sin sentido su actual ruta que une Cádiz con el puerto luso. La otra fecha, el 6 (podría ser el 5 porque aún no está del todo cerrado). Para esta última fecha está programada la que podría ser la última salida del buque con el que MSC une ahora la capital gaditana con el muelle portugués.

Tarifas más baratas y un tren lo más cerca del muelle posible, la oferta sobre la mesa

Esta ruta significa el 40% del tráfico de contenedores que hoy mantiene en pie la terminal del muelle Reina Sofía. El 60% restante se lo reparten la otra ruta de MSC entre Cádiz y Valencia y la conexión con Canarias con la que Trasmediterranea trafica con contenedores a bordo del Volcán de Teneguía.

Pero Concasa no está dispuesta a tirar la toalla y ha llamado a consultas al mismísimo José Luis Blanco, presidente de la APBC, para advertirle de lo que podría suponer para Cádiz y, más concretamente, para el futuro de su nueva terminal de contenedores, la marcha definitiva de la naviera MSC.

¿Y de qué manera puede evitarse aún la fuga de containers? Nada más conocerse la intención de MSC, Concasa ha contactado con los representantes en Cádiz de prácticos, amarradores, remolcadores y estibadores para pedirles un nuevo sacrificio traducido en una rebaja inmediata en sus tarifas. De momento, según ha podido saber este periódico, la respuesta con la que se ha topado Concasa es del todo esperanzadora, a pesar de que significará una merma ostensible en las cuentas de los citados servicios portuarios.

Concasa y la APBC intentarán convencer a los responsables de MSC en una reunión que podría tener o bien en Valencia o bien aquí en Cádiz el día 16 de abril de que seguir saliendo desde el puerto gaditano les seguirá resultando rentable.

A esta oferta que se traduce en tarifas más baratas se le intentará sumar un compromiso en el que ahora se está trabajando desde la Autoridad Portuaria de José Luis Blanco de poder contar para lo antes posible con un puerto seco cercano y con un tren lo más cerca de Cádiz posible para que, así, MSC pueda verle el color y siga pensando en gaditano.

Si aun así, la compañía con sede principal en Ginebra opta por eliminar su conexión Cádiz-Sines, tocará rezar para que no toque la de Cádiz-Valencia, que sí dejaría a Concasa con una mano delante y otra detrás, meses después de haber realizado un desembolso de tres millones de euros para comprar una grúa post-panamax para la nueva terminal de contenedores. Si esto ocurriera, toca ahora "trabajar, trabajar y trabajar", como decía ayer el presidente de Gadesport, Bernardino Copano. Su colega Emilio Medina, presidente de los empresarios del puerto gaditano, prefería ayer mantener la calma ante unas noticias que aún "no han trascendido de manera oficial".