Concasa se hará cargo de la nueva terminal de contenedores de Cádiz

Los intensos vaivenes que están padeciendo las empresas que, a nivel internacional, se dedican a los contenedores dibujan una situación mundial nada esclarecedora. Las grandes firmas quiebran y las pequeñas se fusionan en busca de pegarle la gran mordida la tarta de un mercado que movió 651 millones de toneladas en 2015. Los especialistas hablan de que estos movimientos pueden multiplicarse por cinco de aquí a 2050, lo que lo convierte en un mercado más que atractivo para los potenciales inversores.

Esa incertidumbre a nivel internacional ha provocado que el concurso para la adjudicación de la gestión y explotación de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz quedara el año pasado desierto, lo que significó un varapalo para la comunidad portuaria que ve en este nuevo muelle de carga el pilar fundamental que sostiene el puerto de Cádiz del siglo XXI.

José Luis Blanco quiere que Concasa se traiga de la mano su nuevo socio turcoEl terminalista del Reina Sofía cuenta con una ampliación de la concesión hasta 2023

Pero parece que las cosas empiezan a aclararse y la pesadilla que significa que, después de crear tan altas expectativas, la nueva terminal quedara finalmente compuesta y sin novio.

La empresa Compañía Gaditana de Contenedores, S.A. (Concasa), que ahora vive uno de sus mejores momentos, tras su incursión en el puerto de Huelva de la mano del poderoso grupo turco Yilport, podría ser finalmente la firma que se haga cargo de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz, que ya se ubica sobre 220.000 metros cuadrados, en buena parte ganados al mar.

No hay aún nada firmado. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) sigue manteniendo, cuando se le pregunta al respecto, que continúa en contacto con empresas que se muestran interesadas en su gestión y explotación, pero que este panorama convulso nada favorece una toma de decisión tan importante.

Igualmente, el propio presidente de la APBC, José Luis Blanco, continúa diciendo que el futuro de la gestión de la nueva terminal depende del desenlace que tenga el concurso para la adjudicación de la explotación de la tercera terminal de contenedores de Algeciras. Este concurso fue recientemente aplazado hasta marzo de este año, de lo que se desprende que aún se tarden varios meses en conocer su desenlace. Y Cádiz no puede esperar hasta entonces para saber si realmente la nueva terminal de Cádiz tiene o no sentido.

Concasa disfruta a día de hoy de una ampliación hasta 2023 de la concesión de la terminal ubicada en el muelle Reina Sofía de Cádiz. Esta ampliación se negoció en 2015 con la APBC en un momento en el que Concasa tenía que resetear sus cuentas. En ese momento padeció la marcha de la naviera OPDR, lo que le significó un descuadre económico que le hizo plantearse, incluso, su permanencia en Cádiz.

La fidelidad de la compañía MSC, una negociación con el puerto de Cádiz que terminó con una reducción del suelo de la terminal, con la consiguiente disminución del canon anual, y una ampliación de la concesión hasta 2023 le dio fuerza a Concasa.

Poco tiempo después llegó su aterrizaje, de la mano del gigante turco Yilport, en el puerto de Huelva, algo que vino unido de una importante inversión.

En ese proceso de asentamiento de los negocios de Concasa, la compañía ha iniciado ya conversaciones que podrían dejar en sus manos el futuro de esta nueva infraestructura que el puerto de Cádiz ha levantado gracias a la confianza, traducida en millones de euros, de la Unión Europea.

Sería justo decir que la suerte no ha acompañado al nacimiento de este nuevo muelle de carga. Después de una larguísima incertidumbre que mantuvo en vilo durante muchos meses a la comunidad portuaria sobre si llegaba o no el dinero europeo, ahora, al final de la obra, se ha llegado a encontrar compuesta y sin novio, en el seno de un paisaje en el que los grandes terminalistas no saben aún donde poner el huevo.

La negociación entre Concasa y la APBC se avecina larga y sin prisas, pero Concasa tiene ahora la sartén por el mango y lucha por suavizar los imperativos económicos que contemplaban el pliego inicial que acompañó al concurso para su adjudicación y que la llevó al un desenlace desértico.

Por su parte, la intención de la Autoridad Portuaria que regenta José Luis Blanco es que Concasa se traiga a Cádiz a los de Yilport, un holding turco que está expandiéndose de forma importante en el mundo de las terminales de contenedores a nivel mundial, y que podría conseguir que Cádiz ganara un buen puesto en la parrilla de salida de esta nueva carrera por el liderazgo en este nuevo mercado de los contenedores.