Comunicado íntegro de Francisco Cano

En Cádiz, a 28 de Diciembre de 2016

Ante las noticias aparecidas en la prensa relativas al proceso judicial en el que me veo envuelto, paso a COMUNICAR lo siguiente:

1. Que desde 1999 hasta mediados de 2006 trabajé como Director Artístico de Arte y Naturaleza. Abandoné la empresa en junio de 2006 y meses más tarde la empresa entró en Concurso de acreedores y fue denunciada por estafa piramidal. Yo ya residía en Estados Unidos cuando me incluyeron en la causa.

2. Que mi labor como Director Artístico se limitaba a realizar ediciones de obras gráficas con los mejores artistas españoles, latinoamericanos y norteamericanos del momento; realizando piezas de altísima calidad y cuyo precio se correspondía con el valor del mercado que el artista ostentara en su cotización.

3. Que nunca tuve contacto con los productos financieros de la empresa, nunca tuve clientes inversores y nunca se sobrevaloraron las obras realizadas. Y nadie puede probar lo contrario.

4. Que ahora es el momento de plantear un Recurso de Casación y continuar peleando en este proceso que ya se alarga más de diez años. La verdad y la justicia saldrán a la luz y seguiré luchando para que así sea.

5. Que todo lo relacionado con dicho proceso se enmarca en el ámbito profesional privado ya que no ostento cargo público o político ni guardo relación de asesoramiento con partido político alguno, como falsamente se ha difundido. No trabajo para el equipo de Gobierno local ni nunca he sido contratado o solicitado como asesor.

6. Que resulta emocionante comprobar al tremendo apoyo y la ingente cantidad de personas que me muestran su afecto y a quienes se lo agradeceré eternamente. Esta ciudad demuestra tener corazón y ahí reside su capacidad de resistencia.

Espero y solicito su difusión.

Francisco Miguel Cano López.