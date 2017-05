Comienza el juicio por la estafa en los vehículos de ocasión

Hoy comienza en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio contra el gerente de América Km.0, procesado por estafar más de 300.000 euros con la compraventa de coches de ocasión.

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el dueño del concesionario, al que acusa de emplear diferentes métodos para quedarse con el dinero de sus clientes. El más sangrante: cobrarles el precio de los turismos y no entregarles nada a cambio.

En este caso se han visto involucrados más de 40 afectados. Todos declararán en el juicio que arranca hoy en la sala de vistas de la Sección Tercera y que se prolongará a lo largo de esta semana.

El gerente de América Km.0 se encuentra en prisión provisional desde el 20 de enero de 2016, poco después de que los hechos denunciados saltaran a la luz pública.

Según expone el fiscal en sus conclusiones provisionales, la mayoría de los fraudes fueron cometidos por el procesado durante 2015, "cuando el negocio pasaba por dificultades económicas que hacían inviable su continuidad". No obstante, el propio escrito de la Fiscalía recoge pufos muy anteriores en el tiempo, algunos fechados en 2011, los cuales se siguieron sucediendo en años posteriores.

Por su parte, una de las muchas acusaciones particulares personadas en esta causa -que ejercen varios clientes de forma conjunta representados por Avelino Saez- plantea la misma pena de cárcel que el Ministerio Público: cuatro años de cárcel.

Esta acusación particular sostiene que tras el comienzo de la crisis, el dueño del concesionario comenzó a perder ventas a un ritmo creciente. Pero "no se resignó a disminuir el alto tren de vida del que había disfrutado hasta entonces". Ello le llevó a endeudarse cada vez más. A partir de 2013 el gerente "tomó la determinación de emplear el dinero que sus clientes le entregaban por la compra de vehículos en abonar los gastos más urgentes y perentorios de su quebrada sociedad", aún a sabiendas de que así no podría entregar a los compradores los turismos que les estaba ofertando.

La acusación particular señala que la estafa se hizo piramidal y finalmente estalló en diciembre de 2015.