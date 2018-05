Colectivos sociales exigen al PP que desbloquee ya el bono eléctrico local

Portavoces de la Mesa contra la pobreza energética exigieron ayer al PP y a su candidato a la Alcaldía de Cádiz, Juan José Ortiz, que desbloquee la situación de parálisis en la que se encuentra el bono social eléctrico gaditano. Sobre todo después de las conclusiones del último informe de Eléctrica de Cádiz (EC), que adelantó en su momento este periódico. En él se plasma "la imposibilidad económica de que la compañía se convierta en comercalizadora de referencia", requisito imprescindible para poder ofertar el bono estatal, tal y como demandan Vecinos de Cádiz-Federación 5 de abril.

"Es el Partido Popular a quien corresponde hacerlo y no al señor José Blas Fernández, que es en quien se ha querido enfocar la responsabilidad", dijo David Cifredo, de Facua. "Es cierto que él es el presidente de la Fundación EC y quien tiene que firmar el acuerdo, pero la responsabilidad máxima -insisto- es del Partido Popular y de su candidato a la Alcaldía de Cádiz, Juan José Ortiz".

Piden al candidato a la Alcaldía que obligue a firmar al presidente de la Fundación EC

"Creemos que es absolutamente necesario que el PP cambie su criterio y apruebe la aplicación definitiva del bono local que, a nuestro criterio, es la única solución a los problemas de pobreza energética", recalcó Cifredo.

"Sobre todo después del informe elaborado por EC, firmado por su gerente, que pone de manifiesto la imposibilidad de que se convierta en comercializadora de referencia para poder ofertar el bono estatal", dijo el portavoz de la Mesa. "Ante esa imposibilidad, la única alternativa que nos queda para que las familias tengan acceso a ese derecho básico y fundamental es la aplicación de una vez por todas del bono social que aprobó el Pleno y el consejo de administración de EC".

David Cifredo explicó que aunque todavía están pendientes de una respuesta del Ministerio de Energía y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia sobre si técnica y jurídicamente EC podría convertirse en comercializadora de referencia, "el gerente de EC insiste en su informe en la imposibilidad económica de la compañía" de asumir esa conversión.

El portavoz de la Mesa recordó que el bono gaditano emana de un trabajo de más de dos años en el seno de la Mesa, donde, a partir de criterios técnicos, se quiso dar solución a miles de familias que tenían dificultades para acceder a un derecho básico y fundamental. Y que ya sería posible si no fuese por el impedimento de la Fundación EC.

Carmen Díez incidió en que, incluso en el caso de que fuera posible la conversión, "nos pondríamos en un año más y llegaría el próximo invierno y estaríamos en la misma situación. Lo más fácil es que se firme y se empiece a aplicar el bono local". Díez resaltó las razones económicas que se argumentan en el informe de EC, criticó que José Blas Fernández se reúna con colectivos que están fuera de la Mesa contra la pobreza energética y no con miembros de ella y emplazó a Juan José Ortiz a mantener un encuentro.

"La polémica entre el bono local y el estatal está ya finiquitada, ante el fracaso de este último", afirmó José Rodríguez, con las cifras de ayudas concedidas: 175.000 frente a 2,3 millones de beneficiarios. "Sería una buena noticia que el PP obligase al presidente de la Fundación EC a que firmase los convenios oportunos y dejase de maltratar, como está maltratando, a más de 2.000 familias gaditanas", añadió.

Antonio Vergara, portavoz de la Marea Blanca, aseveró que "quien no tiene acceso a la electricidad y al agua no tiene salud y es una persona potencial y gravemente enferma. No podemos seguir esperando; cuando un enfermo complejo necesita un tratamiento urgente, las sesiones clínicas no pueden demorarse; es inconcebible que llevemos tanto tiempo en la discusión sobre los bonos: estamos ante una situación de emergencia".

A pregunta de este periódico, Cifredo valoró las recomendaciones del Defensor de Pueblo Andaluz, que ha pedido a las Administraciones que divulguen y ayuden a conseguir el bono estatal. "Pero también ha valorado el bono gaditano", matizó.