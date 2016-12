Colectivos y ciudadanos piden un Reglamento de Participación Ciudadana "inclusivo"

Un grupo de colectivos ciudadanos y personas a título individual han hecho público un escrito en el que defienden la elaboración de un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana "inclusivo" mediante "un proceso de participación ciudadana plural y abierto".

El escrito aplaude las iniciativas a favor de obtener un nuevo Reglamento, "pero pensamos que el valor aislado de cada una de esas propuestas es muy limitado y juntas tienen un valor incalculable para la ciudadanía".

Los firmantes, que aseguran representar a "una masa social substancial dentro del tejido asociativo de Cádiz", exponen que quieren colaborar en la "construcción plural del nuevo rol que la ciudadanía debe tener en una sociedad contemporánea"; asegurando que disponen de "las herramientas, el personal y el material necesarios para impulsar un proceso colaborativo, participativo y consensuado que derive en un Reglamento de Participación Ciudadana de Cádiz que recoja las distintas sensibilidades, voces y voluntades que configuran la ciudadanía gaditana".

Señalan que su intención es "coproducir encuentros, confluencias y diálogo con el resto de asociaciones, federaciones de vecinos, colectivos ciudadanos e integrantes de nuestra comunidad para generar, de igual a igual y desde sus inicios, un reglamento amplio e inclusivo".

Para ello, piden a todos los partidos de la Corporación Municipal y a las asociaciones de vecinos "la creación de espacios de diálogo, de entendimiento y de construcción compartida de ciudad, en aras de una democracia real y de una armónica convivencia ideológica".

También solicitan tiempo para poner en marcha la confluencia del borrador de Reglamento de Participación Ciudadana que han elaborado las asociaciones de vecinos y "el que manejan otras plataformas y colectivos ciudadanos", además de incorporar para su estudio todas las propuestas, iniciativas y peticiones que han sido recogidas durante las jornadas del I Foro de Participación Ciudadana, organizado por el Ayuntamiento y que tuvo lugar el pasado fin de semana.

E instan a todas las asociaciones de vecinos "a coordinar de manera colaborativa y propositiva un proceso de gestión y desarrollo comunitario que derive en un único Reglamento de Participación Ciudadana de Cádiz construido por toda y para toda la comunidad". De este modo, el escrito propone "un encuentro abierto y propositivo durante las próximas semanas para que una ciudadanía fortalecida, inclusiva y bien articulada consensúe un documento construido entre todos y todas".

El texto concluye pidiendo "que la precipitación no nos desarticule, que los intereses partidistas no desmembren a la ciudadanía, que el bien común prevalezca, que la participación no se pervierta, que el compromiso y la responsabilidad sean compartidos, que los nuevos tiempos con los nuevos roles ciudadanos sean oportunidades de recuperar un ejercicio democrático para tod@s y con tod@s en beneficio de nuestra ciudad".

El texto está firmado por 18 colectivos y 25 personas a título individual.