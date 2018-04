Ciudadanos exige la reparación del parque infantil de Loreto

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz presentará una moción de urgencia al próximo Pleno municipal para instar al equipo de Gobierno a que arregle el parque infantil situado en la plaza Campo de la Aviación, en el barrio de Loreto.

Tal y como ha comentado la concejala de Ciudadanos, María Fernández-Trujillo, "es inadmisible el estado en el que se encuentra esta zona de ocio infantil. No se puede permitir que después de las lluvias no se haya procedido aún a su arreglo". Asimismo, Fernández-Trujillo señaló que "esta situación no es producto de un día o de unas lluvias especialmente intensas como las de la semana pasada, lo que se pone de manifiesto es que el mantenimiento de este parque no es el adecuado desde hace muchos meses, y cuando vienen inclemencias meteorológicas queda demostrado".

Este parque infantil, situado en la intersección de la avenida de la Ilustración y la avenida Marconi, es la única plaza de la zona que agrupa zona deportiva, juegos infantiles y zona de esparcimiento. Ante esto, la concejala de la formación naranja resaltó que "comprobar que el equipo de Gobierno no es capaz de adecentarla y ponerla en condiciones es un ejemplo más de su mala gestión, y peor aún en este caso que afecta principalmente a niños y jóvenes".