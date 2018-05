Ciudadanos pide que el gobierno local haga la liquidación de las cuentas de 2017

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz llevará al pleno del próximo 25 de mayo una propuesta para instar al equipo de gobierno a que realice las actuaciones necesarias para la elaboración de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017

El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha señalado que la Ley Reguladora de Haciendas Locales establece que el cierre y liquidación del presupuesto de cada ejercicio se llevará a cabo antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente, "pero de nuevo nos encontramos con que Podemos va tarde y es incapaz de cumplir los plazos establecidos". "Es increíble que de nuevo tengamos que llevar a pleno una moción que tiene como principal objetivo que se cumpla la Ley, algo que parece obvio pero que luego no ocurre", ha señalado.

Cabe recordar que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 fue presentada con gran retraso debido, según se explicó, por la dificultosa implantación de un sistema de volcado de los datos de ejecución del presupuesto de ingresos que, una vez puesta en marcha, facilitaría de forma exponencial la liquidación de los presupuestos de los ejercicios siguientes. "No obstante, lo cierto es que el presupuesto del año 2017 no ha sido aún liquidado pese a haberse superado con creces el plazo del día 1 de marzo", ha criticado el portavoz.

Para el concejal, "es importante contar con la liquidación del presupuesto del año 2017 de cara a la redacción, negociación y consenso del presupuesto que habrá de aprobarse para el ejercicio 2018, ya que el resultado de su ejecución debería tenerse en cuenta para corregir los defectos y desviaciones que se hayan producido y calibrar las actuaciones del ejercicio corriente".

Ciudadanos ha advertido que "esperemos que no pase como con la liquidación del ejercicio 2016, que tras reclamarlo durante meses al final se demostró que Podemos no había sabido invertir en la ciudad". Además, Pérez Dorao ha añadido que no se debe pasar por alto que los presupuestos del 2018 serán los primeros que se aprueben en pleno desde el inicio de la legislatura, "y a pesar de eso no serán transparentes ni participativos porque únicamente han contado con los cinco concejales del PSOE para su negociación", ha concluido.

Estos presupuestos tienen que llevarse próximamente al pleno municipal para que sea sometido a votación.