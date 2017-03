Ciudadanos pide la dimisión de Navarro "ante el déficit de gestión presupuestaria"

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz. Juan Manuel Pérez Dorao, pidió ayer "formalmente" al concejal de Hacienda, David Navarro, "que se marche", después de criticar que llegado el mes de marzo "estamos sin noticias del decreto de adaptación del presupuesto de 2016 a 2017 y no tenemos constancia de que se esté trabajando en el presupuesto de este año". Tras destacar el "gravísimo e inadmisible déficit de gestión presupuestaria" del Ayuntamiento y recordar las palabras de Navarro "cuando dijo que si no vendía el hotel de Estadio antes del 31 de diciembre pasado se le podía tachar de iluso y de no tener desconocimiento en materia de economía, así como no gestionar correctamente el dinero de los ciudadanos", Pérez señaló que "ha llegado ya la ocasión de pedirle que asuma su responsabilidad y se marche". De no marcharse "procuraremos poner de nuestra parte todo lo que necesario para impulsarlo a que lo haga", dijo Pérez. Apuntó para ello "el precedente del edil de Medio Ambiente, González Bauza, que no cumplía su cometido, se le reprobó en un Pleno y se marchó. Quizás puede ser el camino para el edil de Hacienda, pero nosotros no lo podemos hacer solos. Necesitamos la colaboración de otros grupos políticos".

David Navarro respondió al portavoz de Ciudadanos recomendándole tomarse la política "más en serio" y aludiendo a que la política de la formación naranja "se basa sólo en pedir dimisiones en lugar de realizar una oposición constructiva".

Por otra parte, Pérez anunció que el pasado miércoles su grupo municipal presentó las alegaciones al proceso de remunicipalización de los servicios de playas apuntando cuestiones que no se han contemplado como el coste de indemnizaciones en el supuesto de que el proceso de selección de personal que necesariamente ha de llevarse a cabo después de la internalización diera como resultado que no todos los trabajadores actualmente en plantilla ganaran su plaza, porque el sistema de selección es libre y puede concurrir cualquier persona. "O el coste que determinaría la necesidad de refuerzo de la estructura administrativa de la empresa Cádiz 2000, que es donde se pretende incluir al servicio", concluyó.