Ciudadanos critica que no se sepa cuál es la oferta local para Fitur este año

El portavoz del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Manuel Pérez Dorao, ha lamentado "que quedan nueve días para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y aún no se sabe cuál es la oferta que presentará el Consistorio".

Pérez Dorao ha insistido en "la necesidad de que el equipo de gobierno trabaje en una oferta atractiva" de cara a Fitur, que se celebrará en Madrid del 17 al 21 de enero de 2018, ante la ausencia de información por parte del equipo de gobierno sobre la campaña que se llevará a este importante evento internacional.

En un comunicado, el portavoz ha recordado que en las dos últimas ediciones de Fitur no se ha seguido una continuidad con las campañas presentadas, "en 2016 se vendió la marca Cádiz, Faro del Sur, que no tuvo ninguna continuidad, y en 2017 se visitó la feria con Carnaval en Libertad", y ha añadido que "esto demuestra que no existe un plan estratégico que realmente ayude a afianzar el motor turístico de nuestra ciudad, y que consiga desestacionalizar el turismo, que debe ser uno de los principales objetivos"

Con todo, Pérez Dorao ha incidido en la necesidad de desarrollar un plan estratégico que defina "qué queremos para nuestra ciudad en materia de turismo y seguir un único camino que nos permita conseguir los objetivos propuestos" . "Hay que desarrollar un plan estratégico global, elaborado por profesionales y consensuado con el sector turístico, por encima de colores políticos, pensando únicamente en el beneficio para la ciudad de Cádiz", ha concluido.

Por su parte, la concejal de Turismo , Laura Jiménez, afirmó que Pérez Dorao, "se está haciendo especialista en hacer el ridículo al hablar antes de tiempo", tras las declaraciones realizadas por el portavoz naranja.

"Le pasó ya cuando afirmó que el IBI subiría para todos los gaditanos al mismo tiempo que el Equipo de Gobierno convocaba el Pleno en el que se aprobó su congelación, y le ha pasado también varias veces al denunciar que perdíamos subvenciones, cuando la realidad es que el Ayuntamiento no podía optar a ellas", ha abundado la edil.

Asimismo, Jiménez ha señalado que a Pérez Dorao "le vuelven a perder las prisas con Fitur, ya que no sabe o no ha tenido en cuenta que el Ayuntamiento acude a esta feria de promoción turística junto a la Diputación Provincial".

"Precisamente, todos los municipios que compartimos espacio expositor tenemos este martes una reunión de coordinación en la que cada localidad presentará su propuesta", ha abundado la edil.