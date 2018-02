Ciudadanos critica haber sido excluido de la negociación de los presupuestos

La reunión mantenida el pasado martes entre el equipo de gobierno y el grupo socialista para sacar adelante los presupuestos municipales ha causado a Ciudadanos "intranquilidad y disgusto". El portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento gaditano, Juan Manuel Pérez Dorao, lamentó que hasta el momento no se haya contado con este partido para tratar sobre este asunto. "Nos parece que atenta contra un criterio que debería ser fundamental en toda la actuación municipal: el de la participación. No se trata de un gobierno de mayoría absoluta, depende en buena medida de lo que opinen el resto de los partidos"·, explicó en rueda de prensa. Según el portavoz de Ciudadanos, la ciudad "no se gobierna para el conjunto de los ciudadanos, sino desde la óptica solo de unos pocos (o muchos) que soportan al gobierno municipal: Podemos y Ganar Cádiz. Y el resto de los ciudadanos a los que representamos los partidos de la oposición que no hemos sido llamados a esta consulta de los presupuestos, al equipo de Gobierno les importa poco o nada".

A juicio de Pérez Dorao "resulta una contravención al criterio de lealtad, por lo menos en materia presupuestaria, que nosotros hemos demostrado y que guía nuestra actuación". Recordó que "cuando el equipo de Gobierno aprobó los presupuestos en 2016 e inmediatamente, dos meses después, puso sobre la mesa una modificación presupuestaria, nosotros consideramos que era beneficiosa para la ciudad y la votamos favorablemente. Fuimos los únicos que la votamos y por eso salió adelante".

Lamentó asimismo "una negociación exclusiva con el PSOE en la que no sabemos los partidos de la oposición si tendremos acceso al documento. Hemos pedido al PSOE que nos traslade la documentación. Al equipo de gobierno, también. Nos gustaría aportar. Nuestra disposición está ahí". Pérez Dorao expresó su deseo de que "impere la cordura y que nos trasladen el documento". Por último recordó que "van a ser los primeros presupuestos que se aprueban por un método que no sea irregular y el primero que no es prorrogado. El primero conforme a la Ley de Haciendas Locales".

Por otra parte, el Partido Popular (GMPP) pidió ayer a los González "que dejen el teatrillo lo antes posible y aprueben las cuentas que ya tienen pactadas", en referencia a la escenificación ayer de una reunión sobre los presupuestos de 2018 de la que "solo se desprendieron obviedades: que los gastos de un presupuesto no estén condicionados a ingresos ficticios no es una condición del PSOE ni una concesión de Podemos, es una condición de la Ley, y por eso -entre otras cosas- está en el TSJA".

Los populares recordaron que una de las advertencias del Tribunal de Cuentas en su informe al TSJA fue precisamente que las previsiones de ingresos de un presupuesto deben ser reales, racionales y prudentes. Pero en absoluto puede utilizarse ese cálculo de derechos de previsible liquidación para camuflar un desequilibrio presupuestario: "esperamos que el PSOE no vuelva a ser el cooperador necesario de un nuevo desastre en la gestión de Podemos en la ciudad como lo ha sido en la municipalización o en la tramitación de los chiringuitos, dónde fue el primer partido que apostó por un cambio en las condiciones de la concesión administrativa a los empresarios".