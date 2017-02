Ciudadanos pide que se convoque el Consejo de Onda Cádiz

El grupo municipal de Ciudadanos insiste en la convocatoria urgente del Consejo de Administración de Onda Cádiz. Recuerda que en el pleno de enero se acordó que el Consejo de Administración de la televisión local realice un estudio-revisión de los procedimientos de financiación para conocer con precisión la forma en que la sociedad se ha venido financiando.

"La urgencia de la convocatoria viene motivada porque en marzo se realiza la formulación de cuentas de la mercantil y estas cuentas deben ir firmadas por el presidente, figura que aún no se ha nombrado. Además, no olvidemos que es el presidente el encargado de convocar los consejos", afirma la concejala de Ciudadanos, María Fernández-Trujillo. La edil explica que "si no hay presidente, no hay convocatoria del Consejo, y si no se celebran los Consejos de Administración, el consejero delegado no deberá rendir cuentas a nadie".

María Fernández-Trujillo reitera que Onda Cádiz "es la única empresa municipal en la que están representados todos los grupos políticos, lo que hay que hacer es aprovechar esta pluralidad y demostrar esa transparencia de la que tanto habla el equipo de gobierno y que luego es inexistente". "Se han llevado a cabo negociaciones tan importantes como la de la retransmisión del Carnaval y no se ha informado de nada", recuerda.

"Esperemos que, una vez que se realice el estudio sobre la financiación y se someta al conocimiento de la Junta General, se emita por televisión para que todos los gaditanos puedan tener conocimiento del resultado", concluye.